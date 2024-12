Czy warto czekać na 3. sezon Euforii? Aktor dowiedział się, jak ma wyglądać scenariusz

fot. HBO

Wielu fanów czeka na 3. sezon Euforii. Zdjęcia zostały jednak opóźnione i rozpoczną się dopiero na początku 2025 roku, a obsada do tego czasu dostała wolne, by zająć się innymi projektami. Ze słów Colmana Domingo, który w serialu gra Ali Muhammeda, wynika jednak, że widzowie nie będą zawiedzeni efektem końcowym.

Colman Domingo o 3. sezonie Euforii

Aktor w rozmowie z portalem Variety powiedział, że rozmawiał z Samem Levinsonem o 3. sezonie Euforii.

Nie widziałem scenariusza na własne oczy, ale z tego, co słyszałem o kilku szkicach, są fantastyczne. To postacie, które znamy, z którymi podróżujemy, o które walczymy, gdy one same walczą o miejsce dla siebie na świecie. Wszyscy bohaterowie dokonują własnych przełomów na różne sposoby. To jest to, czego się dowiedziałem.

Myślę, że to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie Sam kiedykolwiek napisał. Usłyszałem o tym wszystkim właśnie od niego, od mojego drogiego przyjaciela. Powiedział mi: "Pozwól, że trochę opowiem ci o tym". A to, co mi przedstawił, zapierało dech w piersiach.

Myślę, że to będzie niesamowity 3. sezon, naprawdę niesamowity, na który warto czekać. Spełnimy wasze oczekiwania, obiecuję.

Ze słów Domingo wynika, że scenariusz do 3. sezonu Euforii będzie niesamowity i znane widzom postacie będą miały szansę bardzo się rozwinąć. Aktor obiecuje również, że warto będzie czekać trochę dłużej na kolejną część.