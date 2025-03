Marvel

Jon Bernthal jest obecnie na festiwalu SXSW, gdzie promuje premierę filmu Księgowy 2. Podczas rozmów z dziennikarzami padł temat Punishera, do którego powrócił w pierwszym sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie. Aktor potwierdził ogłoszenie filmu w ramach serii Marvel Presentation i ujawnił, czego widzowie mogą się spodziewać.

Mroczny Punisher

Jon Bernthal nie tylko ponownie wcieli się w Franka Castle, ale także współtworzy scenariusz z Reinaldo Marcusem Greenem, który stanie za kamerą. Reżyser jest znany z nagradzanego Króla Richarda z Willem Smithem. Tak Bernthal komentuje projekt

– Bardzo mi zależy na Franku. Jestem wdzięczny, że dostałem szansę opowiedzenia jego historii, na którą – według mnie – fani zasługują. Dajemy z siebie wszystko i chcemy, by ta fabuła o Franku Castle odwróciła się plecami do widza. To nie będzie coś łatwego i lekkiego. To wersja tej postaci, na którą ona zasługuje.

A tak zapowiada klimat filmu:

– Będzie mrocznie. Frank nie jest zainteresowany wychodzeniem ze swojego mroku. Nie będzie to łatwa historia. Nie wiem, czy wpisuje się w ton serialu Netflixa, ale jeśli tak – to taki właśnie będzie. Na pewno mogę obiecać jedno: to nie będzie Punisher-lite!

Według recenzji Daredevil: Odrodzenie sceny z Punisherem należą do najlepszych w sezonie. Frank Castle kradnie ekran i ma brutalne sceny walki.