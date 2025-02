Miażdżąca cena laptopa z kartą Nvidia RTX 5090!

fot. Razer

Reklama

Dzięki połączeniu eleganckiego wyglądu, funkcji i mocy seria Blade firmy Razer to jedne z topowych laptopów do gier. Nowy Blade 18 podtrzymuje tę tradycję, a Razer głosi, że jest to „pierwszy na świecie 18-calowy ekran z podwójnym trybem wyświetlania”.

Flagowy gamingowy laptop Razera może z powodzeniem zastąpić stacjonarny komputer do grania i pracy - jest nie tylko wyposażony w najnowsze mobilne procesory graficzne z serii RTX 5000 (od RTX 5070 Ti) i procesor Intel Arrow Lake, ale ma także wyświetlacz oferujący dwa tryby pracy, oba bardzo szybkie. Gracze mogą cieszyć się wysoką rozdzielczością 3840 x 2400 przy 240 Hz lub niesamowicie wysokim odświeżaniem 440 Hz przy rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli.

fot. Razer

Widzimy coraz większą liczbę monitorów z tym trybem podwójnego wyświetlania, w tym modele LG i Asus. Blade 18 oferuje rozdzielczość UHD+ przy 240 Hz lub FHD+ przy 440 Hz. Ma również czas reakcji 3 ms i 100% pokrycie gamy kolorów DCI-P3, co jest zweryfikowane i skalibrowane fabrycznie przez uznaną firmę Calman.

Wszystkie te piksele poruszają się po ekranie z tak dużymi prędkościami dzięki nowemu mobilnemu procesorowi graficznemu RTX z serii 5000. Kupujący mają do wyboru RTX 5070 Ti, RTX 5080 i RTX 5090. W przypadku Blade 18 procesora wybór jest ograniczony do Intel Core Ultra 9 275H, który ma 24 rdzenie i 24 wątki taktowane z prędkością do 5,4 GHz. Model 16-calowy oferuje zarówno procesory Intel, jak i AMD. Do tego do wyboru 32 GB lub 64 GB pamięci RAM 5600 MHz oraz 1 TB, 2 TB lub aż 4 TB pamięci masowej NVMe.

fot. Razer

Klawiatura Blade 18 została całkowicie przeprojektowana i dzięki nowym przełącznikom nożycowym ma skok zwiększony do 1,5 mm, co stanowi 35% wzrost w porównaniu do poprzedniej generacji. Do uruchomienia odpowiedzi klawisza wystarczy siła nacisku wynoszącą jedyne 63 g. Zupełnie nowa jest też 10-klawiszowa klawiatura numeryczna, a także podwójne podświetlenie LED dla każdego przycisku.

Razer chwali się, że Blade 18 ma też przeprojektowany system chłodzenia, który obejmuje trójwentylatorową chłodnicę komory parowej, nową konstrukcję osłony termicznej i ulepszony żel termiczny. Twierdzi również, że laptop ma mnóstwo opcji łączności, które mogą konkurować z komputerami stacjonarnymi: dwa porty Thunderbolt (w tym jeden superszybki Thunderbolt 5), Wi-Fi 7, HDMI 2.1, Bluetooth 5.4 i Gigabit LAN. Dopełnieniem specyfikacji jest kamerka 5 MP z zasłonką prywatności oraz sześciogłośnikowy wirtualny dźwięk przestrzenny z obsługą THX Spatial Audio.

fot. Razer

Jedyną rzeczą, która nie jest żadną nowością, jest horrendalnie wysoka cena Blade'a. Kwoty, jakie trzeba wyłożyć na nowego Razera Blade 18 zaczynają się od 3500 € za RTX 5070 Ti z 32 GB RAM i 1 TB dysku, a za RTX 5080 trzeba dać już minimum 4100 € przy tej samej konfiguracji pamięci. Szczęka opada przy najbardziej wypasionym modelu z kartą RTX 5090, 4 TB pamięci wewnętrznej oraz 64 GB RAM, który kosztuje powalające 5300 €. To odpowiednio: około 14 500 zł, 17 000 zł i wreszcie aż 22 000 zł! Szczęściarze mogący pozwolić sobie na wyłożenie takiej kwoty na gamingowego laptopa mogą go już zamówić w przedsprzedaży. Wysyłka zaplanowana jest na koniec kwietnia. Pozostałym pozostaje granie w totka.