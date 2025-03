Amazon chciał dwa spin-offy Jamesa Bonda. Te plany były blokowane przez producentkę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Columbia Pictures

W nowym raporcie The Hollywood Reporter o zmianach za sterami franczyzy Jamesa Bonda czytamy potwierdzenie, że Barbara Broccoli, czyli osoba, która od lat 90. miała pełną kontrolę kreatywną nad tym, co dzieje się w filmach o agencie 007, dostała miliard dolarów na to, by odejść od serii. Broccoli i współproducent Wilson nie chcieli rozbudowy franczyzy o filmy i seriale, a Amazon, mając lukratywną markę, nie chciał mieć jednego tytułu raz na kilka lat.

Pomysły na Jamesa Bonda

W raporcie czytamy, że producenci z Amazona przyszli do Broccoli i Wilsona z pomysłami na różne projekty, ale wszystkie były przez nich odrzucane z góry, bez dyskusji.

Informatorzy donoszą, że jednym z pomysłów był serial o Moneypenny, którą doskonale znają fani Bonda z filmów. Rozważano nawet opowiedzenie historii o Felixie Leiterze z CIA, który w ostatnich filmach współpracował z agentem 007. Sugerowano też wprowadzenie fabuły o agentce MI6.

Teraz, gdy Amazon ma pełną kontrolę kreatywną, mogą rozwijać franczyzę Jamesa Bonda. Nie wiadomo, czy przytaczane przez The Hollywood Reporter pomysły są nadal aktualnie brane pod uwagę.