fot. materiały prasowe

Gdzie obejrzeć Jerry’ego Maguire’a? Lubiany film z Tomem Cruise’em jest dostępny na platformie streamingowej Netflix. Niedawno został dodany do biblioteki serwisu i szybko trafił do TOP 10 najpopularniejszych filmów. Nic zaskakującego, ponieważ często mówi się o tym hicie, że to najlepszy film Toma Cruise’a.

Jerry Maguire – o czym jest ten klasyk?

Bohaterem filmu jest świetnie zarabiający agent sportowy. Pewnego dnia buntuje się przeciwko zakłamaniu, bezduszności i zachłanności ludzi z branży. W jednej chwili traci pracę, przyjaciół i klientów. Maguire nie zamierza się jednak poddawać…

Jerry Maguire – historia sukcesu

Film miał premierę w 1996 roku i zebrał fantastyczne recenzje od widzów oraz krytyków. To przełożyło się na wielki sukces komercyjny. Przy budżecie liczącym zaledwie 50 mln dolarów Jerry Maguire osiągnął 273,5 mln dolarów wpływów.

Obok tego stał się także hitem artystycznym. Dziesiątki nominacji do ważnych nagród i wiele zwycięstw mówią same za siebie. W tym jeden Oscar dla Cuby Goodinga Jr. za kapitalną rolę. Po latach mało kto pamięta tego aktora, którego kariera niemal się zakończyła po oskarżeniach prokuratury z 2019 roku o wykorzystywanie seksualne. Aktor przyznał się do zarzutów i poszedł na ugodę ze służbami, dzięki czemu uniknął więzienia. Od tego czasu gra w filmach klasy B, które zbierają fatalne recenzje. Jego rola w klasyku Toma Cruise’a pozostaje jednak ponadczasowym osiągnięciem w jego karierze.