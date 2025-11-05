Reklama
Amazon Prime Video - nowości na listopad 2025. Zły zamiar, Bat Rodzinka i inne

Sprawdźcie, jakie nowości przygotował Prime Video na listopad 2025. Oto lista tytułów!
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  listopad 
zły zamiar nowości Maxton Hall - Dwa światy Prime video potężna dziewiątka bat rodzinka 2025
Prime Video - listopad 2025 fot. Prime Video
W listopadzie na Prime Video nie zabraknie kilku intrygujących nowości. Zadebiutuje koreański serial Miło cię nie poznać z Lee Jung-jae w jednej z głównych ról oraz serial dramatyczny Zły zamiar z Davidem Duchovnym. Miłośnicy animacji będą mogli obejrzeć Bat Rodzinka oraz Potężną dziewiątkę, która opowie historię rozgrywającą się 20 lat po Legendzie Vox Machiny. Z 2. sezonem powraca też Maxton Hall - Dwa światy. Sprawdźcie poniżej pełną listę nowych tytułów na platformie.

Amazon Prime Video - nowości na listopad 2025

Miło cię nie poznać - 1. sezon
Premiera pierwszego odcinka 3 listopada

Lim Hyeon-jun, aktor z niezbyt imponującą karierą, nagle staje się gwiazdą. Marzy o ambitnych rolach, jednak obsadzają go wyłącznie w postaciach detektywów. Wi Jeong-sin to z kolei dziennikarka polityczna zdeklasowana do pisania o rozrywce. Na początku się nie dogadują, jednak po obejrzeniu serialu Hyeon-juna Jeong-sin zostaje jego fanką. Pomimo różnych charakterów, coś ich do siebie ciągnie. 

nullfot. Prime Video // tvN Korea

Maxton Hall - Dwa światy - 2. sezon
Premiera 7 listopada 

Po bolesnej zdradzie Ruby musi zmierzyć się z tym, co zostało z jej związku z Jamesem. Marzy tylko o tym, by odzyskać dawne życie i znów być niewidzialną w Maxton Hall. Próbuje zagłuszyć uczucia, lecz skruszony James nie cofnie się przed niczym, by ją odzyskać. To dalszy ciąg historii w popularnym serialu opartym na bestsellerowej powieści „SAVE YOU” Mony Kasten.

nullFot. Prime Video

Bat Rodzinka - 1. sezon
Premiera 10 listopada

Ten pełen akcji i humoru animowany serial w 22-minutowych odcinkach ukazuje Damiana i Bruce’a Wayne’ów wraz ze zgraną, choć nieco ekscentryczną rodzinką, którzy zmagają się z wyzwaniami codzienności, jednocześnie chroniąc Gotham.

fot. Prime Video

Zły zamiar - 1. sezon
Premiera 14 listopada

Tajemniczy młody mężczyzna podejmuje pracę w bogatej rodzinie. Czy poznają jego prawdziwą tożsamość, zanim zdoła zniszczyć wszystko, co kochają?

fot. Prime Video

Potężna dziewiątka - 1. sezon
Premiera 19 listopada

Grupa wyrzutków, przestępców i odmieńców przypadkiem ratuje kontynent, gdy relikt zdolny przeobrażać rzeczywistość trafia w niepowołane ręce. Potężna dziewiątka musi wejść do gry, zanim Wildemount pogrąży się w chaosie.

fot. Prime Video

Amazon Prime Video - kontynuacje seriali

Amazon Prime Video - pozostałe oryginalne produkcje 

  • June Farms (1. sezon ) - od 17 listopada

Amazon Prime Video - tytuły na licencji na listopad 2025

  • Kosmiczne jaja - 1.11
  • Pół żartem, pół serio– 1.11
  • Gry wojenne– 1.11
  • Laleczka Chucky– 1.11
  • Jutro będzie futro 2– 1.11
  • Piżama party– 1.11
  • Gatunek 3– 1.11
  • Gatunek 4: Przebudzenie– 1.11
  • Agent Cody Banks– 1.11
  • Wróć do mnie– 1.11
  • Gorący pościg– 1.11
  • Dorwać małego– 1.11
  • Legalna blondynka– 1.11
  • Legalna blondynka 2– 1.11
  • Legalne blondynki– 1.11
  • Kosmiczne jaja – 1.11
  • Stygmaty – 1.11
  • Be Cool– 1.11
  • Ronin– 1.11
  • Annie Hall - 2.11
  • Oddział Delta– 2.11
  • Oddział Delta 2– 2.11
  • Rob Roy– 2.11
  • Candyman– 2.11
  • Ostatnie tango w Paryżu– 2.11
  • Zaginiony w akcji – 2.11
  • Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać – 2.11
  • Na ostrzu: Droga po złoto – 2.11
  • Elf – 2.11
  • Fargo – 2.11
  • Prodigy. Opętany– 2.11
  • Manhattan– 2.11
  • Wybryk - 12.11
  • Belén – 14.11

Apple TV - nowości na listopad 2025. Jedyna, Plan wycieczki 2 i inne

Źródło: nano.komputronik.pl // Prime Video

