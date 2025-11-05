Amazon Prime Video - nowości na listopad 2025. Zły zamiar, Bat Rodzinka i inne

W listopadzie na Prime Video nie zabraknie kilku intrygujących nowości. Zadebiutuje koreański serial Miło cię nie poznać z Lee Jung-jae w jednej z głównych ról oraz serial dramatyczny Zły zamiar z Davidem Duchovnym. Miłośnicy animacji będą mogli obejrzeć Bat Rodzinka oraz Potężną dziewiątkę, która opowie historię rozgrywającą się 20 lat po Legendzie Vox Machiny. Z 2. sezonem powraca też Maxton Hall - Dwa światy. Sprawdźcie poniżej pełną listę nowych tytułów na platformie.
Amazon Prime Video - nowości na listopad 2025
Miło cię nie poznać - 1. sezon
Premiera pierwszego odcinka 3 listopada
Lim Hyeon-jun, aktor z niezbyt imponującą karierą, nagle staje się gwiazdą. Marzy o ambitnych rolach, jednak obsadzają go wyłącznie w postaciach detektywów. Wi Jeong-sin to z kolei dziennikarka polityczna zdeklasowana do pisania o rozrywce. Na początku się nie dogadują, jednak po obejrzeniu serialu Hyeon-juna Jeong-sin zostaje jego fanką. Pomimo różnych charakterów, coś ich do siebie ciągnie.
Maxton Hall - Dwa światy - 2. sezon
Premiera 7 listopada
Po bolesnej zdradzie Ruby musi zmierzyć się z tym, co zostało z jej związku z Jamesem. Marzy tylko o tym, by odzyskać dawne życie i znów być niewidzialną w Maxton Hall. Próbuje zagłuszyć uczucia, lecz skruszony James nie cofnie się przed niczym, by ją odzyskać. To dalszy ciąg historii w popularnym serialu opartym na bestsellerowej powieści „SAVE YOU” Mony Kasten.
Bat Rodzinka - 1. sezon
Premiera 10 listopada
Ten pełen akcji i humoru animowany serial w 22-minutowych odcinkach ukazuje Damiana i Bruce’a Wayne’ów wraz ze zgraną, choć nieco ekscentryczną rodzinką, którzy zmagają się z wyzwaniami codzienności, jednocześnie chroniąc Gotham.
Zły zamiar - 1. sezon
Premiera 14 listopada
Tajemniczy młody mężczyzna podejmuje pracę w bogatej rodzinie. Czy poznają jego prawdziwą tożsamość, zanim zdoła zniszczyć wszystko, co kochają?
Potężna dziewiątka - 1. sezon
Premiera 19 listopada
Grupa wyrzutków, przestępców i odmieńców przypadkiem ratuje kontynent, gdy relikt zdolny przeobrażać rzeczywistość trafia w niepowołane ręce. Potężna dziewiątka musi wejść do gry, zanim Wildemount pogrąży się w chaosie.
Amazon Prime Video - kontynuacje seriali
- Hazbin Hotel (2. sezon)
Amazon Prime Video - pozostałe oryginalne produkcje
- June Farms (1. sezon ) - od 17 listopada
Amazon Prime Video - tytuły na licencji na listopad 2025
- Kosmiczne jaja - 1.11
- Pół żartem, pół serio– 1.11
- Gry wojenne– 1.11
- Laleczka Chucky– 1.11
- Jutro będzie futro 2– 1.11
- Piżama party– 1.11
- Gatunek 3– 1.11
- Gatunek 4: Przebudzenie– 1.11
- Agent Cody Banks– 1.11
- Wróć do mnie– 1.11
- Gorący pościg– 1.11
- Dorwać małego– 1.11
- Legalna blondynka– 1.11
- Legalna blondynka 2– 1.11
- Legalne blondynki– 1.11
- Kosmiczne jaja – 1.11
- Stygmaty – 1.11
- Be Cool– 1.11
- Ronin– 1.11
- Annie Hall - 2.11
- Oddział Delta– 2.11
- Oddział Delta 2– 2.11
- Rob Roy– 2.11
- Candyman– 2.11
- Ostatnie tango w Paryżu– 2.11
- Zaginiony w akcji – 2.11
- Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać – 2.11
- Na ostrzu: Droga po złoto – 2.11
- Elf – 2.11
- Fargo – 2.11
- Prodigy. Opętany– 2.11
- Manhattan– 2.11
- Wybryk - 12.11
- Belén – 14.11
Czytaj więcej: Apple TV - nowości na listopad 2025. Jedyna, Plan wycieczki 2 i inne
Źródło: nano.komputronik.pl // Prime Video