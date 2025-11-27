Gwiezdne Wojny po latach znów na dużym ekranie. Mandalorian i Grogu dostali plakat

fot. materiały prasowe

The Mandalorian and Grogu na razie doczekał się zwiastuna i paru materiałów graficznych, więc niewiele się dzieje wokół promocji. Disney na pewno prędzej czy później ją rozkręci, a już są przecieki o pełnym zwiastunie, który – być może – pojawi się w grudniu w sieci. Na razie, na pocieszenie, fani dostają nowy plakat z Dinem i Grogu.

The Mandalorian and Grogu – galeria

Na początku galerii materiałów z filmu widzimy nowy plakat.

The Mandalorian and Grogu - co wiemy?

Opis fabuły nie jest znany, więc szczegóły historii nie zostały ujawnione. Wiemy, że opowieść rozgrywa się po wydarzeniach z trzech sezonów The Mandalorian, a Din oraz Grogu (zwany Baby Yodą) mają mieć do czynienia z resztkami Imperium. Ponoć jedną z ważniejszych i większych ról odegra Hutt Rotta, czyli syn kultowego Jabby z Powrotu Jedi, który jest wojowniczym gladiatorem.

Pedro Pascal gra Dina, a w obsadzie jest między innymi Sigourney Weaver jako ważna postać z Nowej Republiki, która zleca bohaterom misję. Jon Favreau jest reżyserem i scenarzystą projektu.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu - premiera 22 maja 2026 roku w kinach.