Gwiezdne Wojny po latach znów na dużym ekranie. Mandalorian i Grogu dostali plakat

Nowy plakat widowiska The Mandalorian and Grogu trafił do sieci. Jest to część, jak na razie, dość oszczędnej promocji. Będą to pierwsze kinowe Gwiezdne Wojny od 2019 roku, więc gdy 22 maja 2026 roku film zadebiutuje, będzie to siedem lat przerwy.
Adam Siennica
Grogu (The Mandalorian) fot. materiały prasowe
The Mandalorian and Grogu na razie doczekał się zwiastuna i paru materiałów graficznych, więc niewiele się dzieje wokół promocji. Disney na pewno prędzej czy później ją rozkręci, a już są przecieki o pełnym zwiastunie, który – być może – pojawi się w grudniu w sieci. Na razie, na pocieszenie, fani dostają nowy plakat z Dinem i Grogu.

The Mandalorian and Grogu – galeria

Na początku galerii materiałów z filmu widzimy nowy plakat.

The Mandalorian and Grogu

The Mandalorian and Grogu
fot. materiały prasowe
The Mandalorian and Grogu - co wiemy?

Opis fabuły nie jest znany, więc szczegóły historii nie zostały ujawnione. Wiemy, że opowieść rozgrywa się po wydarzeniach z trzech sezonów The Mandalorian, a Din oraz Grogu (zwany Baby Yodą) mają mieć do czynienia z resztkami Imperium. Ponoć jedną z ważniejszych i większych ról odegra Hutt Rotta, czyli syn kultowego Jabby z Powrotu Jedi, który jest wojowniczym gladiatorem.

Pedro Pascal gra Dina, a w obsadzie jest między innymi Sigourney Weaver jako ważna postać z Nowej Republiki, która zleca bohaterom misję. Jon Favreau jest reżyserem i scenarzystą projektu.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu - premiera 22 maja 2026 roku w kinach.

Powiązane filmy
2026
Star Wars: The Mandalorian and Grogu Przygodowy

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

Reklama

