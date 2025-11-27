Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Reżyser atakuje Suzanne Collins. Jego zdaniem Igrzyska śmierci to plagiat japońskiego arcydzieła

Quentin Tarantino nie jest fanem Igrzysk śmierci. Uważa, że Suzanne Collins​ powinna zostać pozwana przez japońskiego pisarza, którego książkę rzekomo „​zerżnęła​”​, a przy okazji atakuje „​głupich​”​​ krytyków literackich, którzy nawet nie zapoznali by się z oryginałem.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  igrzyska śmierci 
suzanne collins quentin tarantino
Tarantino. Nieprzewidywalny geniusz Znak
Reklama

Quentin Tarantino pojawił się w podcaście The Bret Easton Ellis, w którym ujawnił swoją dwudziestkę najlepszych filmów XXI wieku. Jednym z nich jest Battle Royale, dystopijny film Kinjiego Fukasaku z 2000 roku, który powstał na podstawie bestsellerowej powieści Koushuna Takami. Fabuła skupia się na uczniach, zmuszonych do walki na śmierć i życie przez japoński rząd. Ofiary dostają trzy dni, by pozabijać się nawzajem na bezludnej wyspie, zanim obroże na ich szyjach eksplodują. 

Quentin Tarantino oskarża Suzanne Collins o plagiat

Tutaj dochodzimy do kontrowersyjnego komentarza filmowca. Quentin Tarantino zaczął zauważać podobieństwa między fabułą Battle Royale a książką Igrzyska śmierci autorstwa Suzanne Collins. W ostrych słowach powiedział, że pisarka powinna zostać pozwana za plagiat

Nie mogę zrozumieć, dlaczego japoński pisarz nie pozwał Suzanne Collins za każdą piep***ą rzecz, którą posiada. Zerżnęli tę chol***ą książkę! Głupi krytycy literatury nie pójdą obejrzeć japońskiego filmu o nazwie Battle Royale, więc głupi krytycy literatury nigdy jej tego nie wytknęli. Zachwycali się, że to najbardziej oryginalna rzecz, jaką kiedykolwiek, k***a, czytali. Ale gdy tylko krytycy filmowi zobaczyli adaptację, zawołali: „Co jest, do cholery! To Battle Royale z niższą kategorią wiekową!” – denerwował się Quentin Tarantino w podcaście.

Następnie Quentin Tarantino ujawnił, że był jedną z pierwszych osób, które obejrzały Battle Royale, ponieważ przyjaźnił się z reżyserem. Przebywał wtedy w Japonii, pracując nad jednym ze swoich najgłośniejszych filmów, czyli Kill Bill, gdy został zaproszony na prywatny pokaz. Wspomina, że to było szalone przeżycie. Nie wiedział, czego się spodziewać, a widowisko było wybitne i wstrząsające.

W gwoli ścisłości, książka Battle Royale miała premierę w 1999 roku. Igrzyska śmierci zadebiutowały za to w 2008 roku. Nie ma więc na pewno wątpliwości w kwestii tego, co było pierwsze. Podstawowa różnica, jaka za to rzuca się w oczy, to fakt, że japońskie dzieło jest o wiele bardziej brutalne, a seria Suzanne Collins jest w dużej mierze kierowana do młodzieży. Poza tym pisarka ma więcej futurystycznych elementów. Głównym wspólnym mianownikiem fabuły są tak naprawdę młode osoby, walczące na śmierć i życie. 

Ranking książek ze świata Igrzysk śmierci wg Goodreads

4. „Ballada ptaków i węży”

Chronologicznie pierwsza historia w uniwersum. Prequel opowiada o losach młodego Coriolanusa Snowa na długo zanim został prezydentem Panem, a także Lucy Gray Baird, artystki z 12. dystryktu, która została zmuszona do udziału w 10. Igrzyskach Głodowych.

arrow-left
4. „Ballada ptaków i węży”
arrow-right

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  igrzyska śmierci 
suzanne collins quentin tarantino
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,2

2003
Kill Bill
Oglądaj TERAZ Kill Bill Kryminał
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Death Stranding 2
-

Death Stranding 2 trafi na PC? Wkrótce możemy otrzymać oficjalną zapowiedź

2 James Cameron
-

Oscarowy reżyser przyznaje: chciał wypromować książkę przyjaciela, ogłaszając swój nowy film

3 4. Frankenstein (2025) - 86% pozytywnych ocen krytyków
-

Frankenstein w twoim domu. Guillermo del Toro zapowiada płytę i usunięte sceny

4 Grogu (The Mandalorian)
-

Gwiezdne Wojny po latach znów na dużym ekranie. Mandalorian i Grogu dostali plakat

5 Netflix logo
-

Przygotowania nie wystarczyły - Netflix miał awarię. Ta premiera to globalny hit

6 Cyberpunk 2077
-

Sukces Cyberpunk 2077. Gra sprzedaje się szybciej niż Wiedźmin 3: Dziki Gon!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s28e04

Miasteczko South Park

s27e09

Miasteczko South Park

s49e10

Ryzykanci

s42e306

Ridiculousness

s42e303

Ridiculousness

s42e304

Ridiculousness

s42e305

Ridiculousness

s42e307

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sharlto Copley
Sharlto Copley

ur. 1973, kończy 52 lat

Tadanobu Asano
Tadanobu Asano

ur. 1973, kończy 52 lat

Alison Pill
Alison Pill

ur. 1985, kończy 40 lat

Elizabeth Marvel
Elizabeth Marvel

ur. 1969, kończy 56 lat

William Fichtner
William Fichtner

ur. 1956, kończy 69 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV