Reżyser atakuje Suzanne Collins. Jego zdaniem Igrzyska śmierci to plagiat japońskiego arcydzieła

Quentin Tarantino pojawił się w podcaście The Bret Easton Ellis, w którym ujawnił swoją dwudziestkę najlepszych filmów XXI wieku. Jednym z nich jest Battle Royale, dystopijny film Kinjiego Fukasaku z 2000 roku, który powstał na podstawie bestsellerowej powieści Koushuna Takami. Fabuła skupia się na uczniach, zmuszonych do walki na śmierć i życie przez japoński rząd. Ofiary dostają trzy dni, by pozabijać się nawzajem na bezludnej wyspie, zanim obroże na ich szyjach eksplodują.

Quentin Tarantino oskarża Suzanne Collins o plagiat

Tutaj dochodzimy do kontrowersyjnego komentarza filmowca. Quentin Tarantino zaczął zauważać podobieństwa między fabułą Battle Royale a książką Igrzyska śmierci autorstwa Suzanne Collins. W ostrych słowach powiedział, że pisarka powinna zostać pozwana za plagiat.

Nie mogę zrozumieć, dlaczego japoński pisarz nie pozwał Suzanne Collins za każdą piep***ą rzecz, którą posiada. Zerżnęli tę chol***ą książkę! Głupi krytycy literatury nie pójdą obejrzeć japońskiego filmu o nazwie Battle Royale, więc głupi krytycy literatury nigdy jej tego nie wytknęli. Zachwycali się, że to najbardziej oryginalna rzecz, jaką kiedykolwiek, k***a, czytali. Ale gdy tylko krytycy filmowi zobaczyli adaptację, zawołali: „Co jest, do cholery! To Battle Royale z niższą kategorią wiekową!” – denerwował się Quentin Tarantino w podcaście.

Następnie Quentin Tarantino ujawnił, że był jedną z pierwszych osób, które obejrzały Battle Royale, ponieważ przyjaźnił się z reżyserem. Przebywał wtedy w Japonii, pracując nad jednym ze swoich najgłośniejszych filmów, czyli Kill Bill, gdy został zaproszony na prywatny pokaz. Wspomina, że to było szalone przeżycie. Nie wiedział, czego się spodziewać, a widowisko było wybitne i wstrząsające.

W gwoli ścisłości, książka Battle Royale miała premierę w 1999 roku. Igrzyska śmierci zadebiutowały za to w 2008 roku. Nie ma więc na pewno wątpliwości w kwestii tego, co było pierwsze. Podstawowa różnica, jaka za to rzuca się w oczy, to fakt, że japońskie dzieło jest o wiele bardziej brutalne, a seria Suzanne Collins jest w dużej mierze kierowana do młodzieży. Poza tym pisarka ma więcej futurystycznych elementów. Głównym wspólnym mianownikiem fabuły są tak naprawdę młode osoby, walczące na śmierć i życie.

