Death Stranding 2 trafi na PC? Wkrótce możemy otrzymać oficjalną zapowiedź

Amerykańska organizacja ESRB przyznała grze Death Stranding 2: On the Beach kategorię wekową na PC. To mocna przesłanka, że gra Hideo Kojimy, która zadebiutowała na PS5 w czerwcu, w najbliższym czasie dołączy do komputerowych bibliotek.
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  death stranding 2 
Death Stranding death stranding 2: on the beach
Death Stranding 2 fot. SIE
Dla graczy komputerowych, którzy z niecierpliwością wypatrywali kontynuacji Death Stranding, nadchodzą dobre wieści. Choć wydanie na konsolę PS5 miało miejsce w czerwcu, wydanie wersji PC wydawało się jedynie kwestią czasu. Teraz wszystko wskazuje na to, że jej premiera jest coraz bliżej — Death Stranding 2: On the Beach otrzymało kategorię wiekową na PC.

Nadanie oceny wiekowej przez ESRB jest zwykle jednym z ostatnich formalnych kroków przed finalizacją projektu i rozpoczęciem dystrybucji. Oznacza to, że gra jest technicznie gotowa lub znajduje się w zaawansowanej fazie produkcji, a debiut Death Stranding 2: On the Beach na PC może nastąpić w najbliższych miesiącach. Mimo że Kojima Productions milczy w tej sprawie, taki ruch jest wyraźnym sygnałem dla rynku.

Fani i komentatorzy spekulują, że idealnym momentem na ogłoszenie daty premiery PC może być The Game Awards 2025. Prestiżowa gala, zaplanowana na grudzień, tradycyjnie stanowi miejsce wielkich zapowiedzi i premierowych zwiastunów.

Pierwsza odsłona Death Stranding również zadebiutowała najpierw na konsolach PlayStation, a dopiero po około roku trafiła na komputery. Wszystko wskazuje na to, że sequel podąży podobną ścieżką. Jeśli okres wyłączności Sony dla DS2 wynosi rok, najnowsze dzieło Hideo Kojimy prawdopodobnie pojawi się na PC w okolicach przyszłorocznych wakacji.

Źródło: ESRB

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  death stranding 2 
Death Stranding death stranding 2: on the beach
