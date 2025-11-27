Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Te sceny po napisach mogą być istotne dla najważniejszego filmu MCU. Co zapowiadają?

Marvel Studios przyzwyczaiło, a potem odzwyczaiło fanów od czekania na sceny po napisach. Te z nich mogą się jednak okazać bardzo ważne dla dwóch kolejnych projektów, najważniejszych dla całego uniwersum. Co zapowiadają?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  sceny po napisach 
MCU
The Marvels fot. Marvel Studios
Reklama

Kinowe Uniwersum Marvela przyzwyczaiło swoich fanów do czekania aż napisy się skończą, a scena po nich zapowie dalsze wydarzenia ważne dla całego świata. W ostatnich latach pojawiło się jednak sporo narzekania na to, że filmy i seriale nie były ze sobą tak mocno połączone, co wcześniej. Fanom brakowało koherentności w głównej linii fabularnej i zarzucali Marvel Studios brak konkretnego planu na przyszłe produkcje. W czwartej i piątej fazie pojawiło się jednak kilka filmów, których sceny po napisach mogą się okazać kluczowe dla produkcji z Avengers w tytule.

Te sceny po napisach mogą być istotne dla najważniejszego filmu MCU

Portal CBR, czyli ComicBookResources, przygotował krótkie streszczenie i przypomnienie najważniejszych scen z ostatnich filmów Marvela. Dlaczego są tak ważne i w jaki sposób prowadzą do Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars? Sami sprawdźcie i koniecznie dajcie znać w komentarzach, która z tych scen była Waszą ulubioną. Myślicie, że wszystkie z nich będą prowadzić do ważnych momentów i motywów w nadchodzących filmach o Avengers?

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

Po premierze filmu wydawało się, że wszystko będzie prowadziło do tego, aby Kang nabrał większego znaczenia w nowej fazie MCU. Ostatecznie Marvel wycofał się z planów na tego złoczyńcę, ale Dr. Doom nadal może być zainteresowany pierścieniami należącymi do Shang-Chiego.

arrow-left
Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
fot. Marvel Studios
arrow-right

Źródło: cbr.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  sceny po napisach 
MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,1

2025
Oglądaj TERAZ Thunderbolts* Kryminał

5,6

2025
Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
Oglądaj TERAZ Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat Sci-Fi

5,5

2023
Marvels
Oglądaj TERAZ Marvels Sci-Fi

6,9

2022
Doktor Strange w multiwersum obłędu
Oglądaj TERAZ Doktor Strange w multiwersum obłędu Przygodowy

7,3

2021
Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
Oglądaj TERAZ Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni Sci-Fi

6,9

2025
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
Oglądaj TERAZ Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Sci-Fi

Najnowsze

1 Death Stranding 2
-

Death Stranding 2 trafi na PC? Wkrótce możemy otrzymać oficjalną zapowiedź

2 James Cameron
-

Oscarowy reżyser przyznaje: chciał wypromować książkę przyjaciela, ogłaszając swój nowy film

3 Tarantino. Nieprzewidywalny geniusz
-

Reżyser atakuje Suzanne Collins. Jego zdaniem Igrzyska śmierci to plagiat japońskiego arcydzieła

4 4. Frankenstein (2025) - 86% pozytywnych ocen krytyków
-

Frankenstein w twoim domu. Guillermo del Toro zapowiada płytę i usunięte sceny

5 Grogu (The Mandalorian)
-

Gwiezdne Wojny po latach znów na dużym ekranie. Mandalorian i Grogu dostali plakat

6 Netflix logo
-

Przygotowania nie wystarczyły - Netflix miał awarię. Ta premiera to globalny hit

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s28e04

Miasteczko South Park

s27e09

Miasteczko South Park

s49e10

Ryzykanci

s42e306

Ridiculousness

s42e303

Ridiculousness

s42e304

Ridiculousness

s42e305

Ridiculousness

s42e307

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sharlto Copley
Sharlto Copley

ur. 1973, kończy 52 lat

Tadanobu Asano
Tadanobu Asano

ur. 1973, kończy 52 lat

Alison Pill
Alison Pill

ur. 1985, kończy 40 lat

Elizabeth Marvel
Elizabeth Marvel

ur. 1969, kończy 56 lat

William Fichtner
William Fichtner

ur. 1956, kończy 69 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV