Te sceny po napisach mogą być istotne dla najważniejszego filmu MCU. Co zapowiadają?

fot. Marvel Studios

Kinowe Uniwersum Marvela przyzwyczaiło swoich fanów do czekania aż napisy się skończą, a scena po nich zapowie dalsze wydarzenia ważne dla całego świata. W ostatnich latach pojawiło się jednak sporo narzekania na to, że filmy i seriale nie były ze sobą tak mocno połączone, co wcześniej. Fanom brakowało koherentności w głównej linii fabularnej i zarzucali Marvel Studios brak konkretnego planu na przyszłe produkcje. W czwartej i piątej fazie pojawiło się jednak kilka filmów, których sceny po napisach mogą się okazać kluczowe dla produkcji z Avengers w tytule.

Te sceny po napisach mogą być istotne dla najważniejszego filmu MCU

Portal CBR, czyli ComicBookResources, przygotował krótkie streszczenie i przypomnienie najważniejszych scen z ostatnich filmów Marvela. Dlaczego są tak ważne i w jaki sposób prowadzą do Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars? Sami sprawdźcie i koniecznie dajcie znać w komentarzach, która z tych scen była Waszą ulubioną. Myślicie, że wszystkie z nich będą prowadzić do ważnych momentów i motywów w nadchodzących filmach o Avengers?