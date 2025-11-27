Oscarowy reżyser przyznaje: chciał wypromować książkę przyjaciela, ogłaszając swój nowy film

James Cameron w tym roku ogłosił, że wyreżyseruje adaptację książki Ghosts of Hiroshima. Miał to być jego kolejny film po Avatarze. Napisał nawet, że nie widział tak genialnej historii od czasów Titanica, za którego dostał trzy Oscary. Wielu fanów podekscytowało się więc projektem. Wychodzi jednak na to, że to była przede wszystkim akcja marketingowa.
James Cameron chciał wypromować książkę przyjaciela
James Cameron w rozmowie z Mattem Bellonim powiedział, że zajmuje się teraz masą innych filmów i zależało mu przede wszystkim na wypromowaniu książki przyjaciela:
Czy James Cameron w ogóle zamierza wyreżyserować Ghosts of Hiroshima? Prawdopodobnie tak, ale na pewno nie w najbliższym czasie.
Tak James Cameron zapowiadał Ghosts of Hiroshima
Poniżej macie kilka zapowiedzi Jamesa Camerona, który mówił między innymi, że Ghosts of Hiroshima będzie jego kolejnym filmem po Avatarze:
James Cameron zrezygnował z filmu, który teraz jest wielkim kinowym hitem. Podał powód
Źródło: worldofreel.com