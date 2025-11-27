Reklama
Oscarowy reżyser przyznaje: chciał wypromować książkę przyjaciela, ogłaszając swój nowy film

James Cameron prawdopodobnie kiedyś nakręci Ghosts of Hiroshima​. Ale nie w najbliższym czasie. Głośne zapowiedzi miały głównie zachęcić fanów do kupienia książki przyjaciela.
Paulina Guz
Tagi:  James Cameron 
ghosts of hiroshima
James Cameron Entertainment.ie
James Cameron w tym roku ogłosił, że wyreżyseruje adaptację książki Ghosts of Hiroshima. Miał to być jego kolejny film po Avatarze. Napisał nawet, że nie widział tak genialnej historii od czasów Titanica, za którego dostał trzy Oscary. Wielu fanów podekscytowało się więc projektem. Wychodzi jednak na to, że to była przede wszystkim akcja marketingowa.

James Cameron chciał wypromować książkę przyjaciela

James Cameron w rozmowie z Mattem Bellonim powiedział, że zajmuje się teraz masą innych filmów i zależało mu przede wszystkim na wypromowaniu książki przyjaciela:

Mam dziesięć innych projektów; ten po prostu trafił do nagłówków z powodu ogłoszenia książki i próby zrobienia z niej bestsellera, ponieważ jej autor jest moim przyjacielem – powiedział Cameron.

Czy James Cameron w ogóle zamierza wyreżyserować Ghosts of Hiroshima? Prawdopodobnie tak, ale na pewno nie w najbliższym czasie. 

To nie znaczy, że nie nakręcę tego filmu, ale nie napisałem jeszcze scenariusza, nie ustaliłem harmonogramu i nie dogadałem się w sprawie dystrybucji. Więc na razie to produkt vaporware [coś intensywnie promowane i zapowiadane publicznie, czego premiera jest anulowana bądź bardzo opóźniona - przyp. red.]. Zajmuję się kilkoma innymi projektami, które kupiłem albo napisałem. 

Tak James Cameron zapowiadał Ghosts of Hiroshima

Poniżej macie kilka zapowiedzi Jamesa Camerona, który mówił między innymi, że Ghosts of Hiroshima będzie jego kolejnym filmem po Avatarze:

James Cameron o Ghosts of Hiroshima

James Cameron o Ghosts of Hiroshima
Źródło:
James Cameron zrezygnował z filmu, który teraz jest wielkim kinowym hitem. Podał powód

Źródło: worldofreel.com

Paulina Guz
