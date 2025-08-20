Uniwersum Stranger Things nie będzie już takie samo. Twórcy odchodzą z Netflixa

Jabari Jacobs/Netflix

Reklama

Choć głosy na ten temat pojawiały się w sieci już od kilku dni, teraz cała sprawa stała się oficjalna: twórcy Stranger Things, Matt i Ross Dufferowie, przechodzą do Paramountu w ramach ekskluzywnej umowy, która zacznie obowiązywać po zakończeniu współpracy braci z Netfliksem w kwietniu 2026 roku. 4-letni kontrakt z wielkim studiem Hollywood obejmuje projekty filmowe, telewizyjne i streamingowe.

Ta wiadomość oznacza fundamentalne zmiany dla samego uniwersum Stranger Things, którego finałowy, 5. sezon ma zadebiutować pod koniec listopada. Dufferowie nawet po odejściu z Netfliksa w dalszym ciągu będą zaangażowani w planowane spin-offy, ale siłą rzeczy nie będą tworzyć do nich historii czy reżyserować. Zostaną wymienieni jedynie jako producenci wykonawczy z racji faktu wymyślenia pomysłu na całe uniwersum - to stała praktyka w branży filmowo-serialowej.

Podpisana z Paramountem umowa daje Dufferom szansę na zrealizowanie jednej ze swoich największych ambicji: przygotowywania dużych filmów kinowych, o czym sami zapewniają w przesłanym mediom oświadczeniu:

Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani dołączeniem do rodziny Paramountu. David Ellison, Josh Greenstein i Dana Goldberg (najważniejsze osoby w firmach Paramount i Skydance - przyp. aut.) z pasją przenoszą odważne, oryginalne filmy na duży ekran. Bycie częścią tej misji to nie tylko ekscytujące doświadczenie — to spełnienie marzenia życia.

Później w komunikacie pojawiły się podziękowania dla Netfliksa i odniesienie do przyszłości uniwersum Stranger Things:

Nasza przygoda z Netflixem była niesamowita. Ted Sarandos, Bela Bajaria i Peter Friedlander dali nam taki poziom twórczej wolności i wsparcia, o jakim artyści marzą, ale rzadko kiedy go doświadczają. Po dekadzie są dla nas jak rodzina. Cieszymy się, że nadal będziemy współpracować — nie tylko przy nadchodzącej premierze 5. sezonu Stranger Things, ale też przy serialach, z których produkcji jesteśmy ogromnie dumni, takich jak Something Very Bad Is Going to Happen i The Boroughs. Z niecierpliwością czekamy też na wspólne budowanie przyszłości uniwersum Stranger Things — jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia poza Hawkins i nie możemy się doczekać, by się nimi podzielić.

Najlepsze seriale w historii. Za ten elitarny ranking podziękujecie - ile tu nowych tytułów!