Uniwersum Stranger Things nie będzie już takie samo. Twórcy odchodzą z Netflixa
Bracia Matt i Ross Dufferowie, twórcy serialu Stranger Things, już oficjalnie kończą współpracę z Netflixem. Ten fakt siłą rzeczy odbije się na dalszych losach uniwersum hitu streamingowego giganta. Wiemy też, jaka przyszłość czeka samych reżyserów.
Choć głosy na ten temat pojawiały się w sieci już od kilku dni, teraz cała sprawa stała się oficjalna: twórcy Stranger Things, Matt i Ross Dufferowie, przechodzą do Paramountu w ramach ekskluzywnej umowy, która zacznie obowiązywać po zakończeniu współpracy braci z Netfliksem w kwietniu 2026 roku. 4-letni kontrakt z wielkim studiem Hollywood obejmuje projekty filmowe, telewizyjne i streamingowe.
Ta wiadomość oznacza fundamentalne zmiany dla samego uniwersum Stranger Things, którego finałowy, 5. sezon ma zadebiutować pod koniec listopada. Dufferowie nawet po odejściu z Netfliksa w dalszym ciągu będą zaangażowani w planowane spin-offy, ale siłą rzeczy nie będą tworzyć do nich historii czy reżyserować. Zostaną wymienieni jedynie jako producenci wykonawczy z racji faktu wymyślenia pomysłu na całe uniwersum - to stała praktyka w branży filmowo-serialowej.
Podpisana z Paramountem umowa daje Dufferom szansę na zrealizowanie jednej ze swoich największych ambicji: przygotowywania dużych filmów kinowych, o czym sami zapewniają w przesłanym mediom oświadczeniu:
Później w komunikacie pojawiły się podziękowania dla Netfliksa i odniesienie do przyszłości uniwersum Stranger Things:
Źródło: Deadline
