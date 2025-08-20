Aktorka nazywa swój film „niezwykle przestarzałym”. Zdobyła za niego Oscara

fot. Universal Studios

Alicia Vikander udzieliła wywiadu brytyjskiemu Vogue. W rozmowie wprost skrytykowała swój film Dziewczyna z portretu, za który zdobyła Oscara. „Jako pierwsza mogę przyznać, że już wydaje się niezwykle przestarzały” – przyznała aktorka.

Dlaczego tak uważa? Produkcja opowiada o małżeństwie, w którym jedna z osób postanawia przejść korektę płci. W tej roli – Lili Elbe, jednej z pierwszych osób w historii, które poddały się temu zabiegowi – został obsadzony Eddie Redmayne. Wiele osób skrytykowało ten casting i uważało, że twórcy powinni wybrać transpłciowego artystę. Szczególnie, że choć za ten występ aktor został nominowany do Oscara, było to bardzo stereotypowe przedstawienie transpłciowości.

Sam Eddie Redmayne przyznał w rozmowie z The Sunday Times, że teraz nie podjąłby się takiej roli. Choć miał dobre intencje, po latach sam uważa ten casting za błąd. Zdaje sobie sprawę z tego, że transpłciowi aktorzy mają problem ze znalezieniem pracy, a on niejako zabrał im jedną z niewielu ról, do których mogli by „nadawać się” według Hollywood.

Alicia Vikander krytykuje Dziewczynę z portretu

W dalszej części rozmowy Alicia Vikander nazwała Dziewczynę z portretu pouczającym doświadczeniem, jeśli chodzi o reprezentację na ekranie. Choć pochwaliła występ Eddiego Redmayne'a, to rozumie, że ten casting jest częścią większego problemu:

Całkowicie rozumiem krytykę pod jego adresem, ponieważ musimy wprowadzić zmiany i upewnić się, że transpłciowi mężczyźni i kobiety faktycznie zyskają dostęp do branży i będą mogli swobodnie starać się o role. Obawiam się tylko tego, że być może będziemy musieli dojść do punktu, w którym transpłciowe kobiety i mężczyźni będą odgrywać postacie cis. Bo o to chyba chodzi, nie?