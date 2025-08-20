Reklama
placeholder

Aktorka nazywa swój film „niezwykle przestarzałym”. Zdobyła za niego Oscara

Dziewczyna z portretu obchodzi dziesiąte urodziny tej jesieni. Choć dzięki temu filmowi Alicia Vikander zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej, artystka nie zamierza świętować. Wręcz przeciwnie – wprost nazywa produkcję przestarzałą i ją krytykuje.
Reklama
placeholder

Dziewczyna z portretu obchodzi dziesiąte urodziny tej jesieni. Choć dzięki temu filmowi Alicia Vikander zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej, artystka nie zamierza świętować. Wręcz przeciwnie – wprost nazywa produkcję przestarzałą i ją krytykuje.
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  oscary 
Dziewczyna z portretu krytyka
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  oscary 
Dziewczyna z portretu krytyka
kadr z filmu dziewczyna z portretu fot. Universal Studios
Reklama

Alicia Vikander udzieliła wywiadu brytyjskiemu Vogue. W rozmowie wprost skrytykowała swój film Dziewczyna z portretu, za który zdobyła Oscara. „Jako pierwsza mogę przyznać, że już wydaje się niezwykle przestarzały” – przyznała aktorka

Dlaczego tak uważa? Produkcja opowiada o małżeństwie, w którym jedna z osób postanawia przejść korektę płci. W tej roli – Lili Elbe, jednej z pierwszych osób w historii, które poddały się temu zabiegowi – został obsadzony Eddie Redmayne. Wiele osób skrytykowało ten casting i uważało, że twórcy powinni wybrać transpłciowego artystę. Szczególnie, że choć za ten występ aktor został nominowany do Oscara, było to bardzo stereotypowe przedstawienie transpłciowości.

Sam Eddie Redmayne przyznał w rozmowie z The Sunday Times, że teraz nie podjąłby się takiej roli. Choć miał dobre intencje, po latach sam uważa ten casting za błąd. Zdaje sobie sprawę z tego, że transpłciowi aktorzy mają problem ze znalezieniem pracy, a on niejako zabrał im jedną z niewielu ról, do których mogli by „nadawać się” według Hollywood.

Alicia Vikander krytykuje Dziewczynę z portretu 

W dalszej części rozmowy Alicia Vikander nazwała Dziewczynę z portretu pouczającym doświadczeniem, jeśli chodzi o reprezentację na ekranie. Choć pochwaliła występ Eddiego Redmayne'a, to rozumie, że ten casting jest częścią większego problemu:

Całkowicie rozumiem krytykę pod jego adresem, ponieważ musimy wprowadzić zmiany i upewnić się, że transpłciowi mężczyźni i kobiety faktycznie zyskają dostęp do branży i będą mogli swobodnie starać się o role. Obawiam się tylko tego, że być może będziemy musieli dojść do punktu, w którym transpłciowe kobiety i mężczyźni będą odgrywać postacie cis. Bo o to chyba chodzi, nie?

Źródło: worldofreel.com

Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,1

2015
Dziewczyna z portretu
Oglądaj TERAZ Dziewczyna z portretu Biografia
Powiązane osoby

Eddie Redmayne

Eddie Redmayne image

Alicia Vikander

Alicia Vikander image

Najnowsze

1 Stranger Things - bracia Dufferowie
-

Uniwersum Stranger Things nie będzie już takie samo. Twórcy odchodzą z Netflixa

2 3. Ultraman - potężny klon Supermana stworzony przez Lexa Luthora, który posiada te same zdolności co oryginał: nadludzką siłę, umiejętność latania i laserowy wzrok. Choć przewyższa większość postaci pod względem mocy, na klęskę skazuje go ograniczona inteligencja.
-

Co różni DCU od MCU? Istnieją trzy ważne frakcje

3 Black Myth: Zhong Kui
-

Black Myth: Zhong Kui. Tak wygląda sequel Black Myth: Wukong

4 LEGO Batman Legacy of the Dark Knight
-

Mroczny Rycerz nadciąga. Zwiastun gry LEGO Batman Legacy of the Dark Knight

5 Zombicide. Biała śmierć
-

Biała śmierć: finał planszówkowej trylogii fantasy Zombicide już niebawem

6 Doktor Doom - Avengers: Doomsday
-
Plotka

Poważna kłótnia na planie Avengers: Doomsday. Marvel rozdzielił aktorów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e160

Moda na sukces

s38e149

Zatoka serc

s20e12

America’s Got Talent

s2025e163

Anderson Cooper 360

s11e06

The Amazing Race Canada

s2025e166

The Lead with Jake Tapper

s01e81

s01e89
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Garfield
Andrew Garfield

ur. 1983, kończy 42 lat

Amy Adams
Amy Adams

ur. 1974, kończy 51 lat

Ben Barnes
Ben Barnes

ur. 1981, kończy 44 lat

Ke Huy Quan
Ke Huy Quan

ur. 1971, kończy 54 lat

Misha Collins
Misha Collins

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

8

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

9

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

10

Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV