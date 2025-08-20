Reklama
1670 - pełny zwiastun 2. sezonu. Dożynki, jakich nikt się nie spodziewał!

Platforma streamingowa Netflix odkrywa karty. Pełny zwiastun 2. sezonu 1670 zapowiada więcej, niż fani się spodziewali, a wszystko w stylu, za który pokochali ten serial. Oprócz zapowiedzi opublikowano także nowe zdjęcia z nadchodzących odcinków.
1670 - oficjalne zdjęcie z 2. sezonu serialu Netflixa
W drugim sezonie 1670 ważnym wątkiem będzie organizacja dożynek godnych obecności króla. To ambicja Jana Pawła, która ma pozwolić mu spełnić aspiracje i sprawić, by Adamczycha stała się ważnym centrum wydarzeń. Obok powracających bohaterów pojawią się nowe postacie: hetman wielki koronny Jan Sobieski (w tej roli Tomasz Schuchardt) oraz urzędnik dworski, szlachcic Marcin (zagra go Jędrzej Hycnar).

1670 – zwiastun 2. sezonu

1670 – szczegóły 2. sezonu

Netflix opublikował nowe informacje:

Podczas gdy Jan Paweł skupia się na organizacji Dożynek Królewskich w Adamczy­sze, pozostali członkowie rodu mierzą się z własnymi wyzwaniami. Zofia próbuje stłumić swoją kobiecość, koncentrując się na obowiązkach rodzinnych. Jakub i Stanisław starają się udowodnić ojcu, że zasługują na zarządzanie folwarkiem. Tymczasem bogaty i umyty Bogdan rozpoczyna poszukiwania życiowej partnerki, a Aniela i Maciej usilnie szukają sposobu, by móc być razem.

Wraz z dojrzewającym na polach złotym zbożem w bohaterach wzrasta świadomość, że to, jakie tego lata zbiorą plony, zależy tylko od nich. Jedno jest pewne – przez te emocje w nocy trudno będzie zasnąć. Zwłaszcza że gdzieś tam w lesie grasuje Andrzej!

1670 - oficjalne zdjęcie z 2. sezonu serialu Netflixa

1670 - oficjalne zdjęcie z 2. sezonu serialu Netflixa
1670 – opis fabuły 2. sezonu

Gdy mieszkańcy Adamczychy korzystają z uroków lata, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej wsi może pozwolić sobie niemal na wszystko, ale to wciąż dla niego za mało. Marzenie o ważnym stanowisku politycznym popycha go do zorganizowania dożynek, jakich świat jeszcze nie widział. Problem w tym, że przygotowanie takiej imprezy w XVII wieku nie należy do prostych zadań – zwłaszcza gdy synów rozpiera ambicja, córka i żona skrywają własne tajemnice, a na horyzoncie pojawia się jeszcze ten Sobieski... Jedynie Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje. Przynajmniej na pierwszy rzut oka.

W obsadzie 2. sezonu znajdują się Bartłomiej Topa (Jan Paweł), Katarzyna Herman (Zofia), Martyna Byczkowska (Aniela), Michał Sikorski (Jakub), Filip Zaręba (Stanisław), Andrzej Kłak (Andrzej), Dobromir Dymecki (Bogdan), Kirył Pietruczuk (Maciej), Tomasz Schuchardt (Jan Sobieski) oraz Jędrzej Hycnar (Marcin).

Premiera 2. sezonu 1670 odbędzie się 17 września w Netflixie.

