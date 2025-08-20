Dlaczego Dark Universe poległo? Brendan Fraser wskazuje powody sukcesu jego Mumii
Brendan Fraser odwiedził jeden z fanowskich konwentów popkulturowych i spotkał po latach z innymi aktorami z serii Mumia. To w ich towarzystwie wyjaśnił, dlaczego tamte filmy odniosły sukces, ale nowa wersja z Tomem Cruisem go nie powtórzyła. Zgadzacie się z nim?
Brendana Frasera można kojarzyć z wielu ról, choćby tej z Wieloryba, za którą otrzymał Oscara, lecz najbardziej rozpoznawalnym występem w karierze aktora jest udział w trzech filmach z serii Mumia, której był twarzą. Po latach próbowano przywrócić do życia zmumifikowaną historię przygodową z udziałem Toma Cruise'a w ramach Dark Universe Universala, ale projekt - jak i całe uniwersum - okazał się klapą pod każdym względem. Brendan Fraser postanowił wyjaśnić, dlaczego jego zdaniem się tak stało i co poszło nie tak.
Brendan Fraser wziął udział w Fan Expo Denver, gdzie spotkał się z byłymi członkami obsady Mumii - Johnem Hannah i Odedem Fehrem. Poruszył wówczas kwestię m.in. długowieczności całej serii i tego, jak nadal oddziałuje na widownię.
A dlaczego Dark Universe z Tomem Cruisem się nie udało? Co było kluczowe w sukcesie oryginalnych filmów?
Źródło: comicbook.com
