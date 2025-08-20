Reklama
Dlaczego Dark Universe poległo? Brendan Fraser wskazuje powody sukcesu jego Mumii

Brendan Fraser odwiedził jeden z fanowskich konwentów popkulturowych i spotkał po latach z innymi aktorami z serii Mumia. To w ich towarzystwie wyjaśnił, dlaczego tamte filmy odniosły sukces, ale nowa wersja z Tomem Cruisem go nie powtórzyła. Zgadzacie się z nim?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Brendan Fraser 
mumia
Mumia (1999) Fot. Materiały prasowe
Brendana Frasera można kojarzyć z wielu ról, choćby tej z Wieloryba, za którą otrzymał Oscara, lecz najbardziej rozpoznawalnym występem w karierze aktora jest udział w trzech filmach z serii Mumia, której był twarzą. Po latach próbowano przywrócić do życia zmumifikowaną historię przygodową z udziałem Toma Cruise'a w ramach Dark Universe Universala, ale projekt - jak i całe uniwersum - okazał się klapą pod każdym względem. Brendan Fraser postanowił wyjaśnić, dlaczego jego zdaniem się tak stało i co poszło nie tak.

Uniwersum Stranger Things nie będzie już takie samo. Twórcy odchodzą z Netflixa

Brendan Fraser wziął udział w Fan Expo Denver, gdzie spotkał się z byłymi członkami obsady Mumii - Johnem Hannah i Odedem Fehrem. Poruszył wówczas kwestię m.in. długowieczności całej serii i tego, jak nadal oddziałuje na widownię.

Ludzie podchodzą do mnie i mówią: "Z powodu Mumii zdecydowałem się na archeologię lub historię". Ludzie zostali przez ten film poruszeni w bardzo personalny sposób. Takie sytuacje dzieją się w każdym mieście, do którego przyjeżdżam. To naprawdę miła przypominajka, że ta produkcja jest nadal oglądana. Dziękuję za to.

A dlaczego Dark Universe z Tomem Cruisem się nie udało? Co było kluczowe w sukcesie oryginalnych filmów?

Najważniejszym elementem wszystkich filmów, które zrobiliśmy z tej serii, była rozrywka. Były fajne. To była prawdziwa przygoda, którą chciało się przeżyć jeszcze raz. Trzeba po prostu ludziom dawać to, czego naprawdę chcą. Jeśli od tego odejdziesz, to zaczynasz tworzyć coś kompletnie innego. 

Najlepsze filmy o poszukiwaniu skarbów [RANKING]

Źródło: comicbook.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Brendan Fraser 
mumia
