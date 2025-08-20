ILE?! Netflix wydał na komedię z Adamem Sandlerem tyle, ile kosztują filmy Marvela

fot. materiały prasowe

Reklama

Pojawił się komunikat prasowy New Jersey Motion Picture Commission, według którego Netflix rzekomo wydał oszałamiającą kwotę 152 milionów dolarów na produkcję filmu Farciarz Gilmore 2.

To budżet, którego nie powstydziłby się nawet Marvel. Dla porównania, tyle mniej więcej kosztowały takie widowiska MCU jak Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Doktor Strange i Thor, a Ant-Man był nawet nieco tańszy. Nawet wizualnie zachwycająca Diuna, kręcona pod doświadczenie kinowe, była niewiele droższa – 165 miliony dolarów.

Jest to o tyle ciekawe, że w lipcu duże portale jak IMDb podawały zupełnie inną wielkość budżetu: Farciarz Gilmore 2 miał kosztować od 30 do 40 milionów dolarów. To wciąż wysoka kwota jak na komedię, ale nie tak duża, jak podaje New Jersey Motion Picture Commission. Pytanie więc, skąd nagle wzięła się liczba 152 milionów dolarów.

Netflix wydał krocie na ten film

Netflix to nadal największy serwis streamingowy na świecie, który jest w stanie wydać olbrzymie pieniądze na swoje projekty: The Electric State kosztowało 320 milionów dolarów, The Gray Man i Czerwona nota aż 200 milionów dolarów, a Atlas – „skromne” 100 milionów dolarów. To nie byłby więc pierwszy raz, gdy okazał się wyjątkowo hojny.

Farciarz Gilmore 2 wygenerował aż 46,7 miliona wyświetleń w ciągu pierwszych trzech dni od premiery, co jest rekordowym wynikiem. Mimo tak dobrego startu i faktu, że już 4. tydzień z rzędu utrzymuje się w TOP 10 najpopularniejszych filmów Netflixa na świecie, na razie nie zapowiada się na to, by trafił do TOP 10 wszech czasów.

Najlepsze anulowane seriale Netflixa [TOP 10]

Niestety, na kontynuacje tych tytułów Netflix nie wyłożył już kasy.