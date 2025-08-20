Reklama
placeholder

ILE?! Netflix wydał na komedię z Adamem Sandlerem tyle, ile kosztują filmy Marvela

Pojawiły się nowe informacje w sprawie budżetu Farciarza Gilmore 2. Podana kwota może zszokować wielu z Was.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  netflix 
farciarz gilmore 2
Farciarz Gilmore 2 fot. materiały prasowe
Reklama

Pojawił się komunikat prasowy New Jersey Motion Picture Commission, według którego Netflix rzekomo wydał oszałamiającą kwotę 152 milionów dolarów na produkcję filmu Farciarz Gilmore 2.

To budżet, którego nie powstydziłby się nawet Marvel. Dla porównania, tyle mniej więcej kosztowały takie widowiska MCU jak Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Doktor Strange i Thor, a Ant-Man był nawet nieco tańszy. Nawet wizualnie zachwycająca Diuna, kręcona pod doświadczenie kinowe, była niewiele droższa – 165 miliony dolarów. 

Jest to o tyle ciekawe, że w lipcu duże portale jak IMDb podawały zupełnie inną wielkość budżetu: Farciarz Gilmore 2 miał kosztować od 30 do 40 milionów dolarów. To wciąż wysoka kwota jak na komedię, ale nie tak duża, jak podaje New Jersey Motion Picture Commission. Pytanie więc, skąd nagle wzięła się liczba 152 milionów dolarów. 

Netflix wydał krocie na ten film

Netflix to nadal największy serwis streamingowy na świecie, który jest w stanie wydać olbrzymie pieniądze na swoje projekty: The Electric State kosztowało 320 milionów dolarów, The Gray Man i Czerwona nota aż 200 milionów dolarów, a Atlas – „skromne” 100 milionów dolarów. To nie byłby więc pierwszy raz, gdy okazał się wyjątkowo hojny. 

Farciarz Gilmore 2 wygenerował aż 46,7 miliona wyświetleń w ciągu pierwszych trzech dni od premiery, co jest rekordowym wynikiem. Mimo tak dobrego startu i faktu, że już 4. tydzień z rzędu utrzymuje się w TOP 10 najpopularniejszych filmów Netflixa na świecie, na razie nie zapowiada się na to, by trafił do TOP 10 wszech czasów.

Najlepsze anulowane seriale Netflixa [TOP 10]

Niestety, na kontynuacje tych tytułów Netflix nie wyłożył już kasy. 

10. Kaos - 77%

Kaos to mroczne, komediowe spojrzenie na historie z greckiej mitologii. Serial przedstawi nam życie w świecie podziemnym i poruszy kwestię podejścia do płci i władzy.

arrow-left
10. Kaos - 77%
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: www.worldofreel.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  netflix 
farciarz gilmore 2
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,2

2025
Farciarz Gilmore 2
Oglądaj TERAZ Farciarz Gilmore 2 Komedia
2021
Za kulisami serialu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
Oglądaj TERAZ Za kulisami serialu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

5,6

2024
Oglądaj TERAZ Atlas Sci-Fi

5,9

2025
  Oglądaj TERAZ The Electric State Dramat

6,5

2022
Gray Man
Oglądaj TERAZ Gray Man Thriller

6,3

2021
Czerwona nota
Oglądaj TERAZ Czerwona nota Komedia

8,0

2021
Diuna
Oglądaj TERAZ Diuna Sci-Fi

7,7

2016
Doktor Strange
Oglądaj TERAZ Doktor Strange Przygodowy

7,2

2011
Thor
Oglądaj TERAZ Thor Sci-Fi

Najnowsze

1 swords-of-legends
-

Swords of Legends – chińskie RPG w stylu Black Myth Wukong

2 Ronan Bennett
-

Twórca serialu Dzień Szakala o autorytarnej Anglii. Inspiracją Armia cieni

3 1670 - oficjalne zdjęcie z 2. sezonu serialu Netflixa
-

1670 - pełny zwiastun 2. sezonu. Dożynki, jakich nikt się nie spodziewał!

4 Mumia (1999)
-

Dlaczego Dark Universe poległo? Brendan Fraser wskazuje powody sukcesu jego Mumii

5 Stranger Things - bracia Dufferowie
-

Uniwersum Stranger Things nie będzie już takie samo. Twórcy odchodzą z Netflixa

6 kadr z filmu dziewczyna z portretu
-

Aktorka nazywa swój film „niezwykle przestarzałym”. Zdobyła za niego Oscara

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e160

Moda na sukces

s38e149

Zatoka serc

s20e12

America’s Got Talent

s2025e163

Anderson Cooper 360

s11e06

The Amazing Race Canada

s2025e166

The Lead with Jake Tapper

s01e81

s01e89
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Garfield
Andrew Garfield

ur. 1983, kończy 42 lat

Amy Adams
Amy Adams

ur. 1974, kończy 51 lat

Ben Barnes
Ben Barnes

ur. 1981, kończy 44 lat

Ke Huy Quan
Ke Huy Quan

ur. 1971, kończy 54 lat

Misha Collins
Misha Collins

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

10

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV