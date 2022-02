Ambulans - spot Super Bowl nowego filmu Michaela Baya

fot. Universal Pictures

Ambulans to amerykański film akcji, który jest remakiem duńskiego thrillera pod tytułem Karetka. W czasie Super Bowl 2022 zaprezentowano spot promujący produkcję. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

William Sharp jest weteranem wojennym, który rozpaczliwie potrzebuje 231 tysięcy dolarów na operację swojej żony. Nawiązuje kontakt z Dannym, swoim przybranym bratem i przestępcą, który namawia go do wzięcia udziału w napadzie na bank o wartości 32 milionów dolarów. Napad się nie udaje, gdy strzelają do funkcjonariusza LAPD. William i Danny są zmuszeni do ucieczki karetką pogotowia ratunkowego z umierającym oficerem i sanitariuszką jako zakładnikami.

Ambulans - spot tv

Ambulans (2022)

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González i Garret Dillahunt. Reżyseruje Michael Bay na podstawie scenariusza autorstwa Chrisa Fedaka.

Ambulans - premiera filmu w polskich kinach 25 marca.

