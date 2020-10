American Film Festival i Nowe Horyzonty 2020 - festiwale tylko online. Jest decyzja

fot. materiały prasowe

2020 rok nie jest dobry dla popkultury. Pandemia koronawirusa zablokowała plany, wiele festiwali po prostu przełożyło wydarzenia na 2021 rok, a niektóre robiły wersje hybrydowe. American Film Festival i Nowe Horyzonty odbywają się jednak w okresie drastycznie pogarszającej się sytuacji z pandemią, więc podjęto decyzję o kompletnej zmianie formuły.

W oświadczeniu czytamy, że oba festiwal odbędzie się online, ale kilka symbolicznych seansów zorganizują offline we Wrocławiu. Tak to wyjaśniono:

Dlatego, po wielu rozmowach i analizach, w trosce o zdrowie naszych widzów, podjęliśmy trudną decyzję o przeniesieniu tegorocznych edycji MFF Nowe Horyzonty i American Film Festival na naszą platformę online. Oznacza to, że w dniach 5-15 listopada będą Państwo mogli obejrzeć w tej formie ponad 170 nowych filmów (w tym ponad 130 pełnometrażowych) z programu obu festiwali. W salach kinowych odbędzie się jedynie kilka symbolicznych pokazów, zorganizowanych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Organizatorzy tłumaczą, że przygotowali się na każdy scenariusz. Z tego powodu budowę platformy video rozpoczęli kilka miesięcy temu. Docelowo chcieli jednak zorganizować tradycyjnie festiwal z widzami w kinie oraz ze spotkaniami z gośćmi, ale to jest obecnie niemożliwe z powodu koronawirusa.

Przyzwolenie na to, żeby nasi widzowie tłumnie gromadzili się w Kinie Nowe Horyzonty, byłoby nieodpowiedzialne. Dlatego musimy na razie zapomnieć o festiwalach, jakie znamy. Ale jednocześnie nie chcemy zapominać o naszych widzach, do których pragniemy dotrzeć z naszym programem. To odpowiedzialność zarówno wobec nich, jak również wobec twórców, którzy trafili na tak pechowy moment, powoduje, że przenosimy dużą część festiwali do Internetu. Szacujemy, że będzie to jeden z największych tegorocznych wirtualnych festiwali filmowych na świecie, prezentujących najnowsze kino fabularne.

Jest też ważna informacja dla każdego, kto już zakupił karnet lub akredytacje na te festiwale. Takie osoby mają możliwość obejrzenia 50 filmów na platformie online. Będzie jednak również możliwość przełożenia karnetu na 2021 rok lub jego zwrócenia. Decyzje należy podjąć maksymalnie do 21 października, czyli dzień po ogłoszeniu pełnego programu festiwali.

Sprzedaż biletów i dostępów na platformę rozpocznie się 27 października o 12.00.