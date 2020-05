American Horror Story - koronawirus może zmienić fabułę 10. sezonu serialu

Z powodu pandemii koronawirusa wiele produkcji seriali zostało wstrzymanych, a niektóre nie mogły nawet rozpocząć zdjęć. Do tej drugiej grupy zalicza się 10. sezon American Horror Story. Do tej pory twórca produkcji Ryan Murphy ogłosił obsadę nowej odsłony i zaprezentował teaser, z którego wynika, że akcja 10. sezonu będzie rozgrywać się na jakiejś wyspie bądź wybrzeżu. Jednak okazuje się, że plany dotyczące fabuły serii mogą się zmienić w związku z utrudnieniami w kręceniu zdjęć. Murphy w rozmowie z The Wrap powiedział, że ta historia była mocno uzależniona od pogody i momentu w roku idealnego do produkcji. Murphy powiedział, że nie wie, co zrobi z tym sezonem. Rozważa przyspieszenie produkcji lub odłożenie jej na przyszły rok, aby nic nie zmieniać w historii.

W obsadzie 10. sezonu znajdują się Sarah Paulson, Evan Peters, Macaulay Culkin, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross i Finn Wittrock.