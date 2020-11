American Horror Story - Ryan Murphy prezentuje plakat 10. sezonu

FX

10. sezon słynnej antologii grozy American Horror Story widzowie zobaczą dopiero w 2021 roku. Po wywołanym pandemią opóźnieniu prace na planie ruszyły w październiku; obecnie ekipa realizuje materiał w Provincetown w Massachusetts. Zarys fabularny nowej serii pozostaje nieznany, jednak wcześniejsze tropy sugerowały, że będzie mieć on coś wspólnego z oceanem, głębią, plażą czy morskimi potworami.

Cape Cod - tam leży Provincetown - to miejsce, do którego w 1620 roku dopłynął statek Mayflower z kolonistami. Kolejny trop dotyczy słynnej Lady of the Dunes - tajemniczej kobiety, której ciało wypłynęło w tamtych okolicach w 1974 roku. Do dziś nie ustalono jej tożsamości.

W obsadzie 10. sezonu znajdują się Sarah Paulson, Evan Peters, Macaulay Culkin, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross i Finn Wittrock.