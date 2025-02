Wild Horse Nine z dwoma dużymi nazwiskami w obsadzie. Miejsce kręcenia filmu jest wyjątkowe

fot. Czech Anglo Productions/Marvel Studios

Od lat powstaje nowy film spod reżyserii Martina McDonagh. To reżyser nagrodzony Oscarem za film krótkometrażowy Sześciostrzałowiec. Był też nominowany za Duchy Inisherin, Trzy billboardy za Ebbing, Missouri oraz Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. Do obsady dołączyły dwa znane nazwiska.

Wild Horse Nine z dwoma dużymi nazwiskami w obsadzie

Martin McDonagh przygotowuje film Wild Horse Nine, za które będzie odpowiedzialne Searchlight Pictures. Wcześniej współpracował z tym studiem przy okazji Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. W obsadzie znajduje się już Sam Rockwell, ale dołączyły do niej dwa głośne nazwiska.

Deadline informuje, że do obsady dołączył Mark Ruffalo oraz John Malkovich. Wcześniej podejrzewano, że udział może również mieć Oscar Isaac i Christopher Walken, ale to najwidoczniej nie dojdzie do skutku. Szczegóły na temat nowej produkcji są trzymane w ścisłej tajemnicy. Zdjęcia do filmu rozpoczną się w marcu 2025 roku na Wyspie Wielkanocnej.