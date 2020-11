Emily w Paryżu - będzie 2. sezon serialu!

Netflix

Emily w Paryżu to serial cieszący się ogromną popularnością, trafiając na listę najczęściej odtwarzanych seriali platformy Netflix na świecie. Opowiada on o dwudziestokilkuletniej Emily, młodszej dyrektorce marketingu w amerykańskim koncernie, która przejmuje francuską firmę działającą w świecie dóbr luksusowych. Kiedy szefowa Emily nie może przenieść się do Paryża, firma postanawia przeciwstawić się logice i rażącemu brakowi umiejętności językowych bohaterki i wysyła młodą Emily, aby uczyła swoich doświadczonych francuskich kolegów mediów społecznościowych.

Popularność serialu okazała się zielonym światłem dla twórców - Netflix zamówił 2. sezon produkcji. Przypomnijmy, że serial spotkał się z umiarkowanie ciepłym przyjęciem dziennikarzy (mimo przyjemnej formy nie sposób nie zauważyć wielu istotnych wad), nie licząc może odbiorców francuskich, którzy obwiniają twórców za utrwalanie stereotypów i gloryfikację nierealistycznego obrazu Paryża i jego mieszkańców.