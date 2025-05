Zmiana za kulisami Avengers: Doomsday. Fani zaniepokojeni wyborem reżysera scen akcji

Źródło: X/Marvel Sources

Roberto Alonso dostał posadę reżysera drugiego planu w filmie Avengers: Doomsday. Zazwyczaj w hollywoodzkich produkcjach to stanowisko mają kaskaderzy, którzy zajmują się opracowaniem i nakręceniem scen akcji – czasem z udziałem głównych reżyserów, często bez nich. Kaskader znany jest z takich tytułów jak Szybcy i wściekli (części od 5 do 10), Bad Boys for Life, Gray Man (także w reżyserii braci Russo) czy Niezniszczalni.

To wzbudziło niepokój fanów Marvela, ponieważ bracia Russo w poprzednich filmach współpracowali z uznanymi i bardziej doświadczonymi ekspertami. Byli to współtwórcy Johna Wicka, David Leitch i Chad Stahelski (Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów) oraz reżyser Tylera Rake'a, Sam Hargrave (Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry). Jednocześnie jednak przy Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz za akcję odpowiadał mniej znany Spiro Razatos – a mimo to udało się stworzyć dobre sceny walk.

Avengers: Doomsday – kto robi zdjęcia?

Za zdjęcia w filmie odpowiadać będzie Newton Thomas Sigel, który pracował przy wszystkich filmach o X-Menach w reżyserii Bryana Singera (między innymi X-Men: Przeszłość, która nadejdzie), Superman: Powrót, Drive, Pięciu braci oraz Bohemian Rhapsody. Bracia Russo przy swoich filmach Marvela współpracowali do tej pory z jedną osobą – za zdjęcia odpowiadał Trent Opaloch. Nie wiadomo, czym podyktowana jest zmiana.

