Amnesia: The Bunker zapowiedziana. Rozgrywka w stylu tej z Obcy: Izolacja?

Frictional Games

Nadciągają trudna czasy dla Henri'ego Clementa, głównego bohatera gry Amnesia: The Bunker. Clement to francuski żołnierz, który znalazł się w okopach I wojny światowej. Nasz bohater wyposażony będzie w rewolwer i kilka innych przedmiotów przydatnych w nierównej walce o przetrwanie. Pamiętać należy jednak o tym, że gra należy do gatunku survival horror, zatem liczba zasobów - w tym amunicji do broni palnej - będzie mocno ograniczona.

Produkcja nie ma dokładnej daty premiery, ale twórcy deklarują, że ukaże się ona w marcu przyszłego roku. Platformy docelowe to rzecz jasna PC oraz konsole obecnej jak i minionej generacji.

Sama zaś rozgrywka ma przypominać tę doskonale znaną z Obcy: Izolacja. Przynajmniej na papierze tak to wygląda. Nasz bohater będzie musiał przedzierać się przez opuszczone bunkry, w których czai się zło. Świat gry ma być półotwarty, a działania podjęte przez graczy mają mieć znaczący wpływ na prowadzenie dalszej rozgrywki. To także zachęta do tego, by Amnesia: The Bunker ukończyć więcej, jak jeden raz.