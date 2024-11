Festiwal Script Fiesta powraca z 13. edycją. Ogłoszono nabór

fot. materiały prasowe

Od 27 marca do 30 marca 2025 roku potrwa 13. edycja festiwalu Script Fiesta. Konkurs wyłoni najlepszy zrealizowany scenariusz polskiego filmu fabularnego na podstawie głosów jury. Nagroda główna konkursu wynosi 50 tyś. złotych, które autor lub autorka scenariusza otrzyma w momencie wręczania nagrody. Festiwal odbędzie się na terenie Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz stołecznego kina Elektronik. Poza konkursem uczestników też czeka wiele paneli dyskusyjnych, projekcji filmowych i warsztatów oraz innych atrakcji.

Na czym polega konkurs?

W kapitule konkursu głównego – na najlepszy zrealizowany w 2024 roku scenariusz polskiego filmu fabularnego zasiądą: reżyserki i scenarzystki - DK Welchman (Chłopi) i Maria Sadowska (Sztuka kochania) oraz reżyserzy i scenarzyści - Maciej Ślesicki (Ludzie), Damian Kocur (Pod wulkanem, Chleb i sól), Lech Majewski (Brigitte Bardot cudowna), Jan Kidawa-Błoński (Różyczka 2) i pisarz Michał Witkowski (Drwal, Lubiewo). Członkowie i członkinie kapituły obejrzą 10 filmów, wyselekcjonowanych przez dyrektora artystycznego festiwalu Artura Zaborskiego, i wybiorą zwycięski tytuł.

Do konkursu głównego zgłaszać można polskie filmy fabularne, których premiera kinowa lub cyfrowa odbyła się pomiędzy 1 stycznia 2024 roku a 31 grudnia 2024 roku. Zgłoszenia zbierane są za pomocą formularza https://forms.office.com/e/cknuRe5T7C. Termin zgłoszeń to 7 stycznia 2025 do godz. 23:59.

Konkurs dodatkowy

Script Fiesta pozwala też na sprawdzenie się początkującym scenarzystom. W pierwszym etapie konkursu jury wyselekcjonuje maksymalnie 10 finałowych koncepcji, których autorzy zostaną poproszeni o przesłanie pełnego scenariusza pierwszego odcinka serialu. To właśnie na jego podstawie, w drugim etapie konkursu, zostanie wybrany zwycięzca lub zwyciężczyni. Laureat zostanie ogłoszony podczas gali rozdania nagród i otrzyma nagrodę w wysokości 20 tys. złotych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać koncepcję serialu za pomocą formularza https://forms.office.com/e/nbAqFe0Hds. Podobnie jak w przypadku konkursu głównego, nabór pozostaje otwarty do 7 stycznia 2025 do godz. 23:59.