Among Us 3D zapowiedziane. To wersja VR bez... obsługi VR

Popularne swego czasu Among Us już wkrótce doczeka się nowej wersji, która umożliwi zabawę w trybie pierwszoosobowym, ale bez potrzeby posiadania zestawu wirtualnej rzeczywistości. Mowa o Among Us 3D, które nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, jednak firma Innersloth przekazała, że ma ona zadebiutować "już wkrótce".

Chociaż Among Us 3D i Among Us VR mają być w zasadzie tą samą grą (w planach jest nawet zmiana podtytułu z VR na 3D), to będą one wyświetlane na Steam jako dwie odrębne produkcje. Gracze będą jednak mogli liczyć na rozgrywkę międzyplatformową pomiędzy osobami korzystającymi z wirtualnej rzeczywistości, jak i tymi grającymi w "płaską" wersję.

To, co kiedyś znane było jako Among Us VR, zmieni się w Among Us 3D, by podkreślić perspektywę pierwszej osoby i połączyć graczy PC oraz VR. W ciągu najbliższych kilku miesięcy będziecie widzieć, jak stopniowo przeprowadzamy rebranding Among Us VR na Among Us 3D w ofertach sklepów, na stronach internetowych i oczywiście w samych grach - powiedział Ryan Hall z Innersloth.

Z "nowym" Among Us będzie można zapoznać się już wkrótce. Demo wersji 3D ma zostać udostępnione graczom podczas najbliższego wydarzenia Steam Next Fest.