Among Us w 2021 roku. Nowa mapa to dopiero początek

Innersloth

W trakcie The Game Awards 2020 ujawniono, że Among Us otrzyma nową mapę, w której gracze będą zmagać się z sabotażystą na pokładzie samolotu. Teraz twórcy tej popularnej gry opublikowali wpis, w którym potwierdzają, że mapa ta zadebiutuje na początku tego roku, choć dokładnego terminu jeszcze nie podano. Na tym jednak nie koniec planów związanych z rozwojem tej produkcji.

Twórcy przypominają, że Among Us od niedawna dostępne jest na Nintendo Switch i w ramach Xbox Game Pass na PC i w tym roku trafi też na konsole Microsoftu. Oprócz tego poinformowano też o debiucie w Epic Games Store.

Na oficjalnej stronie zapowiedziano też, że wkrótce mamy doczekać się konkretnego planu dalszego rozwoju gry o nową zawartość. Jest jednak pewien haczyk - nie zobaczymy tam żadnych dat, dopóki deweloperzy nie będą pewni, że uda im się tych terminów dotrzymać.

Among Us to prawdziwy fenomenem 2020 roku w branży gier. To sieciowa produkcja, w której gracze trafiają na mapę i zajmują się wykonywanie prostych zadań. Wśród nich znajdują się jednak ukryci sabotażyści, których celem jest pozbycie się reszty załogi.