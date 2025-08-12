Reklama
Alan Tudyk o swojej roli w Ja, Robot. "Byłem bardzo rozczarowany"

Alan Tudyk, który zagrał ważną rolę w Ja, robot, opowiedział o swojej frustracji związanej z byciem wyciętym z kampanii marketingowej filmu. Aktor miał w pokazach testowych wypadać lepiej od Willa Smitha, który grał protaginstę filmu.
Alan Tudyk, który zagrał ważną rolę w Ja, robot, opowiedział o swojej frustracji związanej z byciem wyciętym z kampanii marketingowej filmu. Aktor miał w pokazach testowych wypadać lepiej od Willa Smitha, który grał protaginstę filmu.
Ja, robot fot. 20th Century Fox
Alan Tudyk wspomniał o swojej karierze i ujawnił, dlaczego niewiele osób wie, że zagrał Sonny’ego w science fiction akcji z 2004 roku Ja, robot. Aktor powiedział, że podczas pokazów testowych wypadł lepiej w ocenach publiczności niż główny gwiazdor filmu, Will Smith.

Robili pokazy testowe filmu, a widzowie oceniali postacie, i dostałem informację: ‘Alan, wypadasz lepiej niż Will Smith. A potem zniknąłem. Nie było żadnej promocji i moje nazwisko nigdzie się nie pojawiało. Byłem w szoku, myślałem: Ale zaraz, nikt się nie dowie, że to ja gram robota.

Tudyk użyczył głosu Sonny’emu i brał udział w motion capture postaci CGI, podkreślając, że „włożył w tę rolę bardzo dużo”, dodając:

W tamtym czasie byłem bardzo rozczarowany.

Ja, robot - fabuła, obsada

Wyreżyserowany przez Alexa Proyasa i oparty na twórczości Isaaca Asimova film Ja, robot rozgrywa się w Chicago w 2035 roku, kiedy roboty pełnią funkcje w służbie publicznej na całym świecie. Will Smith wciela się w detektywa Dela Spoonera, który prowadzi śledztwo w sprawie śmierci założyciela firmy U.S. Robotics, podejrzewając, że Sonny – robot – zamordował go.

W filmie występują także Bridget Moynahan, Bruce Greenwood, James Cromwell, Chi McBride, Shia LaBeouf, Fiona Hogan, Terry Chen, Adrian L. Ricard, Jerry Wasserman, Peter Shinkoda, Emily Tennant i David Haysom.

Ja, robot był nominowany do Oscara w kategorii najlepsze efekty specjalne, jednak ostatecznie przegrał z Spider-Manem 2 w reżyserii Sama Raimiego.

Źródło: deadline.com

Powiązane filmy

7,3

2004
Ja, robot
Oglądaj TERAZ Ja, robot Sci-Fi
Powiązane osoby

Alan Tudyk

Alan Tudyk image

