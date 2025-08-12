Reklama
placeholder

Aktorka z One Piece atakowana. Ma inny kolor skóry niż w pierwowzorze

Pierwszy zwiastun 2. sezonu One Piece został ciepło przyjęty przez widzów i fanów hitu Netflixa. Jednak pojawiła się mała, lecz głośna grupa osób, która wywołała negatywny szum w Internecie związany z kolorem skóry jednej aktorki.
Autopromocja
tpb-vod

Pierwszy zwiastun 2. sezonu One Piece został ciepło przyjęty przez widzów i fanów hitu Netflixa. Jednak pojawiła się mała, lecz głośna grupa osób, która wywołała negatywny szum w Internecie związany z kolorem skóry jednej aktorki.
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
one piece
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
one piece
Vivi fot. materiały prasowe
Reklama

Charithra Chandran, znana z Bridgertonów, w 2024 roku została obsadzona w roli Vivi, znanej z mangi oraz anime One Piece. Jednak dopiero po premierze zwiastuna 2. sezonu aktorskiej wersji, w którym pojawia się w jednej scenie, zrobiło się głośno o tym, że pewna grupka widzów bardzo negatywnie wypowiada się o jej castingu. Mamy do czynienia z hejtem o podłożu rasistowskim, ponieważ Vivi w wersji rysunkowej była biała.

Obejrzyj zwiastun 2. sezonu One Piece

Z mniej wulgarnych komentarzy skierowanych do aktorki, które część przytacza w stories na Instagramie, padają oskarżenia o kradzież ról aktorom z Bliskiego Wschodu (niektórzy wyobrażają sobie Vivi jako Arabkę, ale większość chcę, by była biała), otwarcie piszą, że nie chcą jej w tej roli i że nie powinna była jej przyjmować. Tradycyjnie pada też krytyka pod adresem Netflixa za "obsesję na punkcie aktorów czarnoskórych i z Indii".

Vivi w serialu One Piece

Aktor Rob Colletti, który gra Wapola w 2. sezonie One Piece, ujawnił w długiej wypowiedzi na Instagramie, że osobiście Eiichirō Oda, twórca mangi One Piece, wybrał Charithrę Chandran do roli Vivi. Dla niego pasuje idealnie do tej postaci. Czy to przekonało osoby atakujące aktorkę za wykonywanie swojej pracy? Nie — uznali, że jest na pewno zwolennikiem Izraela w konflikcie z Palestyną, więc dlatego nie chce osoby arabskiego pochodzenia w tej roli. Inni zignorowali fakt, że twórca, który zna najbardziej tę postać, akceptuje wybraną aktorkę.

One Piece: sezon 2

arrow-left
One Piece: sezon 2
fot. Netflix
arrow-right

Colletti zwraca też uwagę, że fabularnie imię Nefertari Vivi jest inspirowane Egiptem, a królestwo Alabastra, z którego pochodzi, czerpie z kultur Azji Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu.

Natomiast Emily Rudd, grająca Nomi, podkreśla, że nie neguje dyskusji o ekranowej reprezentacji osób z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, ale piętnuje czysty rasistowski hejt wobec osoby, która tylko wykonuje swoją pracę. To nie jest dla niej akceptowalne.

– Wyobrażony kanon nie jest wymówką dla rasizmu – napisała aktorka na Twitterze.

One Piece - obsada 2. sezonu

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)

arrow-left
One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)
fot. Netflix
arrow-right

Drugi sezon One Piece zadebiutuje w 2026 roku.

null

Źródło: kontro PEW na portalu X

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2023
Oglądaj TERAZ One Piece Przygodowy
Powiązane osoby

Charithra Chandran

Charithra Chandran image

Najnowsze

1 Według Hunta Ted i Rebecca są bratnimi duszami, co
-

4. sezon Ted Lasso skupi się na kobiecej piłce nożnej. Jest przewidywana data premiery

2 Obcy: Romulus
-

Który Obcy jest najlepszy? Rankingi filmów wyłaniają najgorszy z nich, ale jest spór o 1. miejsce

3 QLOC + Albion Localisations
-

QLOC łączy siły z Albion Localisations. To oni odpowiadają za polskie wersje Baldur's Gate II i Planescape Torment

4 Superman
-

Twórcy Tajemnic Smallville bronią kontrowersyjnej wypowiedzi Jamesa Gunna o Supermanie

5 Nikt 2
-

Nikt 2 - pierwsze opinie. Więcej humoru i akcji, ale scena w autobusie nie została pobita

6 Ja, robot
-

Alan Tudyk o swojej roli w Ja, Robot. "Byłem bardzo rozczarowany"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s17e60

Masterchef Australia

s2025e154

Moda na sukces

s38e142

Zatoka serc

s17e11

American Ninja Warrior

s29e03

Najgorszy kucharz świata

s2025e157

Anderson Cooper 360

s2025e160

The Lead with Jake Tapper

s01e84
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Afirmacja

13

sie

Książka

Afirmacja
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Cara Delevingne
Cara Delevingne

ur. 1992, kończy 33 lat

Dominique Swain
Dominique Swain

ur. 1980, kończy 45 lat

Peter Krause
Peter Krause

ur. 1965, kończy 60 lat

Jakub Żulczyk
Jakub Żulczyk

ur. 1983, kończy 42 lat

Maggie Lawson
Maggie Lawson

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Wednesday 2: obsada. Ta lista robi wrażenie

3 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

4

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

5

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

6

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

7

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

8

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

9

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV