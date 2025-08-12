Aktorka z One Piece atakowana. Ma inny kolor skóry niż w pierwowzorze

fot. materiały prasowe

Reklama

Charithra Chandran, znana z Bridgertonów, w 2024 roku została obsadzona w roli Vivi, znanej z mangi oraz anime One Piece. Jednak dopiero po premierze zwiastuna 2. sezonu aktorskiej wersji, w którym pojawia się w jednej scenie, zrobiło się głośno o tym, że pewna grupka widzów bardzo negatywnie wypowiada się o jej castingu. Mamy do czynienia z hejtem o podłożu rasistowskim, ponieważ Vivi w wersji rysunkowej była biała.

Obejrzyj zwiastun 2. sezonu One Piece

Z mniej wulgarnych komentarzy skierowanych do aktorki, które część przytacza w stories na Instagramie, padają oskarżenia o kradzież ról aktorom z Bliskiego Wschodu (niektórzy wyobrażają sobie Vivi jako Arabkę, ale większość chcę, by była biała), otwarcie piszą, że nie chcą jej w tej roli i że nie powinna była jej przyjmować. Tradycyjnie pada też krytyka pod adresem Netflixa za "obsesję na punkcie aktorów czarnoskórych i z Indii".

Vivi w serialu One Piece

Aktor Rob Colletti, który gra Wapola w 2. sezonie One Piece, ujawnił w długiej wypowiedzi na Instagramie, że osobiście Eiichirō Oda, twórca mangi One Piece, wybrał Charithrę Chandran do roli Vivi. Dla niego pasuje idealnie do tej postaci. Czy to przekonało osoby atakujące aktorkę za wykonywanie swojej pracy? Nie — uznali, że jest na pewno zwolennikiem Izraela w konflikcie z Palestyną, więc dlatego nie chce osoby arabskiego pochodzenia w tej roli. Inni zignorowali fakt, że twórca, który zna najbardziej tę postać, akceptuje wybraną aktorkę.

One Piece: sezon 2 Zobacz więcej Reklama

Colletti zwraca też uwagę, że fabularnie imię Nefertari Vivi jest inspirowane Egiptem, a królestwo Alabastra, z którego pochodzi, czerpie z kultur Azji Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu.

Natomiast Emily Rudd, grająca Nomi, podkreśla, że nie neguje dyskusji o ekranowej reprezentacji osób z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, ale piętnuje czysty rasistowski hejt wobec osoby, która tylko wykonuje swoją pracę. To nie jest dla niej akceptowalne.

– Wyobrażony kanon nie jest wymówką dla rasizmu – napisała aktorka na Twitterze.

One Piece - obsada 2. sezonu

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin) Zobacz więcej Reklama

Drugi sezon One Piece zadebiutuje w 2026 roku.