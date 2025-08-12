Opowieści z Narnii – zdjęcia z planu ujawniają ważną zmianę. Zobacz bohaterów
Trwają prace na planie filmu Opowieści z Narnii tworzonego dla platformy streamingowej Netflix. Nowe materiały trafiają do sieci i zapowiadają kluczową zmianę w stosunku do pierwowzoru literackiego. Za kamerą stoi Greta Gerwig, znana z Barbie.
Trwają zdjęcia do filmu Opowieści z Narnii, który jest adaptacją książki Opowieści z Narnii. Siostrzeniec czarodzieja, rozgrywającej się przed wydarzeniami z pozostałych historii autorstwa C.S. Lewisa. W książce akcja była osadzona w 1900 roku, ale materiały z planu i informacje, które z niego wyciekły, potwierdzają, że historia rozgrywa się w latach 50. XX wieku. To jest o tyle istotna i duża zmiana względem książek, że oznacza to kluczową zmianę w kolejnych adaptacjach. Znana również kinowym widzom historia Lew, czarownica i stara szafa rozgrywa się w czasach II wojny światowej, co – w obliczu tej modyfikacji, którą tutaj obserwujemy – zostanie raczej porzucone. Powodów zmian nie znamy.
Opowieści z Narnii – zmiana czasu akcji
Skoro wydarzenia w dalszych książkach rozgrywały się po Siostrzeńcu czarodzieja, który też pokazuje początki Narnii oraz powstanie czarnego charakteru z kolejnej historii, to będzie mieć wielkie znaczenie. Oznacza to, że kolejne filmowe historie będą rozgrywać się w latach 90., jeśli twórczyni zachowa 40-letnią różnicę czasową pomiędzy historiami z książek. To kompletnie odróżni tę adaptację od poprzednich. Ta kwestia przyszłych filmów jest na razie spekulacją dziennikarzy i fanów.
Opowieści z Narnii – zdjęcia z planu
Zobaczcie głównych młodych bohaterów tej historii. Na razie nie wiadomo, kto gra Digory'ego Kirke i Polly Plummer. Najpewniej dziecięcy aktorzy to nieznane osoby, które wyłonił casting.
W obsadzie są także Emma Mackey (Jadis, która potem jest znana jako Biała Czarownica), Daniel Craig (wujek Andrzej), Carey Mulligan (rola nieznana) oraz Meryl Streep jako głos Aslana z Narnii.
Opowieści z Narnii - opis fabuły książki
Digory i Polly niespodziewanie zostają przeniesieni z Londynu do Innego Świata przez Andrzeja – wuja Digory’ego i czarodzieja. Na miejscu spotykają złą czarownicę Jadis, wyruszają na poszukiwanie owocu Zaczarowanej Jabłoni i stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej niezwykłymi mieszkańcami. Czy Digory zdoła sprostać próbie, jaką stawia przed nim Aslan?
Premiera zaplanowana jest na listopad 2026 roku. Najpierw film trafi do kin, potem do Netflixa.
Źródło: comicbookmovie.com
