Reklama
placeholder

Opowieści z Narnii – zdjęcia z planu ujawniają ważną zmianę. Zobacz bohaterów

Trwają prace na planie filmu Opowieści z Narnii tworzonego dla platformy streamingowej Netflix. Nowe materiały trafiają do sieci i zapowiadają kluczową zmianę w stosunku do pierwowzoru literackiego. Za kamerą stoi Greta Gerwig, znana z Barbie.
Autopromocja
tpb-vod

Trwają prace na planie filmu Opowieści z Narnii tworzonego dla platformy streamingowej Netflix. Nowe materiały trafiają do sieci i zapowiadają kluczową zmianę w stosunku do pierwowzoru literackiego. Za kamerą stoi Greta Gerwig, znana z Barbie.
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
opowieści z narnii
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
opowieści z narnii
opowieści z narnii fot. Disney
Reklama

Trwają zdjęcia do filmu Opowieści z Narnii, który jest adaptacją książki Opowieści z Narnii. Siostrzeniec czarodzieja, rozgrywającej się przed wydarzeniami z pozostałych historii autorstwa C.S. Lewisa. W książce akcja była osadzona w 1900 roku, ale materiały z planu i informacje, które z niego wyciekły, potwierdzają, że historia rozgrywa się w latach 50. XX wieku. To jest o tyle istotna i duża zmiana względem książek, że oznacza to kluczową zmianę w kolejnych adaptacjach. Znana również kinowym widzom historia Lew, czarownica i stara szafa rozgrywa się w czasach II wojny światowej, co – w obliczu tej modyfikacji, którą tutaj obserwujemy – zostanie raczej porzucone. Powodów zmian nie znamy.

Marvel na planie Avengers: Doomsday "ukrył" słynnego aktora? Teoria rozpala umysły fanów

Opowieści z Narnii – zmiana czasu akcji

Skoro wydarzenia w dalszych książkach rozgrywały się po Siostrzeńcu czarodzieja, który też pokazuje początki Narnii oraz powstanie czarnego charakteru z kolejnej historii, to będzie mieć wielkie znaczenie. Oznacza to, że kolejne filmowe historie będą rozgrywać się w latach 90., jeśli twórczyni zachowa 40-letnią różnicę czasową pomiędzy historiami z książek. To kompletnie odróżni tę adaptację od poprzednich. Ta kwestia przyszłych filmów jest na razie spekulacją dziennikarzy i fanów.

Opowieści z Narnii – zdjęcia z planu

Zobaczcie głównych młodych bohaterów tej historii. Na razie nie wiadomo, kto gra Digory'ego Kirke i Polly Plummer. Najpewniej dziecięcy aktorzy to nieznane osoby, które wyłonił casting.

W obsadzie są także Emma Mackey (Jadis, która potem jest znana jako Biała Czarownica), Daniel Craig (wujek Andrzej), Carey Mulligan (rola nieznana) oraz Meryl Streep jako głos Aslana z Narnii.

Opowieści z Narnii - materiały z planu filmu Netflixa

arrow-left
Opowieści z Narnii - materiały z planu filmu Netflixa
Źródło: Twitter / X
arrow-right

Opowieści z Narnii - opis fabuły książki

Digory i Polly niespodziewanie zostają przeniesieni z Londynu do Innego Świata przez Andrzeja – wuja Digory’ego i czarodzieja. Na miejscu spotykają złą czarownicę Jadis, wyruszają na poszukiwanie owocu Zaczarowanej Jabłoni i stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej niezwykłymi mieszkańcami. Czy Digory zdoła sprostać próbie, jaką stawia przed nim Aslan?

Premiera zaplanowana jest na listopad 2026 roku. Najpierw film trafi do kin, potem do Netflixa.

Źródło: comicbookmovie.com

Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Narnia Familijny

Najnowsze

1 Quentin Tarantino
-

Nowe informacje o niezrealizowanym Star Treku od Quentina Tarantino. Film miał być szalony

2 Persona 3 Reload
-

Co dalej z serią Persona? Atlus myśli nawet o... symulatorze randkowym i soulslike’u

3 Swiped
-

Zwiastun filmu Swiped. Lily James jako założycielka popularnej aplikacji randkowej

4 2. Było wiele plotek na temat tego, co Jared Leto robił na planie
-
Plotka

Joker Jareda Leto powróci w DCU? Peacemaker nawiąże do aktora, ale nie tak jak myślicie

5 Woochi the Wayfarer
-

Czy to "koreański wiedźmin"? Zobaczcie pierwszy zwiastun gry Woochi the Wayfarer

6 Fantastyczna czwórka (2005)
-

Michael Chiklis o starych Fantastycznych Czwórkach. "Były bardzo niedocenione"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s17e60

Masterchef Australia

s2025e154

Moda na sukces

s38e142

Zatoka serc

s17e11

American Ninja Warrior

s29e03

Najgorszy kucharz świata

s2025e157

Anderson Cooper 360

s2025e160

The Lead with Jake Tapper

s01e84
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Afirmacja

13

sie

Książka

Afirmacja
Drag x Drive

14

sie

Gra

Drag x Drive
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Cara Delevingne
Cara Delevingne

ur. 1992, kończy 33 lat

Dominique Swain
Dominique Swain

ur. 1980, kończy 45 lat

Peter Krause
Peter Krause

ur. 1965, kończy 60 lat

Jakub Żulczyk
Jakub Żulczyk

ur. 1983, kończy 42 lat

Maggie Lawson
Maggie Lawson

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Wednesday 2: obsada. Ta lista robi wrażenie

3 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

4

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

5

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

6

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

7

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

8

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

9

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV