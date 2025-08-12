Twórcy Tajemnic Smallville bronią kontrowersyjnej wypowiedzi Jamesa Gunna o Supermanie

Warner Bros.

Przed premierą Supermana w kinach, James Gunn opisał główny wątek filmu jako "opowieść o Ameryce". Reżyser następnie rozwinął myśl, mówiąc, że to historia imigranta, który przybył z innego miejsca i osiedlił się w kraju. Dodał, że dla niego ta historia przede wszystkim mówi, że zwykła ludzka życzliwość jest wartością, którą nieco utraciliśmy. Niestety ten komentarz został wyrwany z kontekstu i wywołał kontrowersje w mediach.

Superman jest imigrantem

W niedawnej rozmowie z Joshem Horowitzem, twórcy i showrunnerzy serialu Tajemnice Smallville skomentowali wypowiedź Gunna, w pełni zgadzając się z jego opinią. Miles Millar powiedział:

Co ciekawe, zawsze postrzegaliśmy Supermana jako świetną alegorię imigracji, jako najzwyklejszego nielegalnego imigranta. To, co powiedział James, i to jest tak kontrowersyjne, było trochę... Nie mogłem uwierzyć, pomyślałem sobie: "To jest tak głęboko zakorzenione w tym, czym jest".

Z kolei Al Gough przypomniał, że nawet podjęli ten temat w serialu.

Zrobiliśmy odcinek w szóstym sezonie, w którym rozmawialiśmy o tym wprost. Clark spotkał chłopca, który pracował na jednej z farm. Pamiętam to, że wtedy - a był to 2006 rok - stacja stwierdziła: "Nie wiem… to trochę polityczne jak na serial", a my powiedzieliśmy: "To dosłownie historia Supermana [śmiech], czego chcecie?".

Millar dziwi się, że ten motyw wciąż budzi kontrowersje. Ale przyznał, że właśnie to jest tak wspaniałe w historii Supermana i dlatego jej spuścizna jest tak silna. Dodał, że naprawdę oddaje istotę amerykańskiego snu i wszystkie aspekty amerykańskiej kultury.

Superman - film wciąż jest wyświetlany w kinach.