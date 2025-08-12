Nowe informacje o niezrealizowanym Star Treku od Quentina Tarantino. Film miał być szalony
Simon Pegg rzucił nieco światła na to, jak mógł wyglądać niezrealizowany film Quentina Tarantino z serii Star Trek. Ręzyser miał wycofać się z pomysłu, bo nie chciał, aby to był jego "ostatni film".
Simon Pegg rzucił nieco światła na to, jak mógł wyglądać niezrealizowany film Quentina Tarantino z serii Star Trek. Ręzyser miał wycofać się z pomysłu, bo nie chciał, aby to był jego "ostatni film".
Podczas panelu na Fan Expo Boston Simon Pegg, który wcielał się w Scotty’ego w odświeżonej trylogii Star Treka, powiedział, że otrzymał od J.J. Abramsa i producentki Lindsey Weber streszczenie filmu — i że było ono równie szalone jak poprzednie dzieła Tarantino. Pegg wyjaśnił, że chętnie zobaczyłby ten świat oczami reżysera Pulp Fiction, choć zagorzali fani franczyzy mogli mieć na ten temat inne zdanie.
Co wiadomo o Star Treku od Quentina Tarantino?
Pod koniec 2017 roku ogłoszono, że Paramount oraz producent Star Treka J.J. Abrams zaakceptowali pomysł Tarantino na nowy film z tej serii, a scenarzysta Zjawy Mark L. Smith miał pracować nad scenariuszem. Ostatecznie jednak film nigdy nie powstał. Smith powiedział w 2023 roku, że główną przeszkodą w realizacji była obawa Tarantino, iż Star Trek mógłby stać się jego ostatnim filmem.
Film miał się rozgrywać głównie na planecie przypominającej Ziemię z lat 30. XX wieku w klimacie gangsterskim, najwyraźniej czerpiąc inspirację z siedemnastego odcinka drugiego sezonu Star Trek: The Original Series zatytułowanego A Piece of the Action. W odcinku, który miał premierę w 1968 roku, załoga Enterprise trafia na planetę z kulturą wzorowaną na gangsterskich realiach lat 20.
Źródło: variety.com
