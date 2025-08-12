Nowe informacje o niezrealizowanym Star Treku od Quentina Tarantino. Film miał być szalony

fot. Wikimedia Commons / Gage Skidmore

Podczas panelu na Fan Expo Boston Simon Pegg, który wcielał się w Scotty’ego w odświeżonej trylogii Star Treka, powiedział, że otrzymał od J.J. Abramsa i producentki Lindsey Weber streszczenie filmu — i że było ono równie szalone jak poprzednie dzieła Tarantino. Pegg wyjaśnił, że chętnie zobaczyłby ten świat oczami reżysera Pulp Fiction, choć zagorzali fani franczyzy mogli mieć na ten temat inne zdanie.

Myślę, że byłaby to niezwykle ciekawa osobliwość zobaczyć ‘Star Treka’ przez jego pryzmat. Nie wiem, jak zostałoby to przyjęte przez fanów, ale z pewnością byłaby to interesująca rzecz.

Co wiadomo o Star Treku od Quentina Tarantino?

Pod koniec 2017 roku ogłoszono, że Paramount oraz producent Star Treka J.J. Abrams zaakceptowali pomysł Tarantino na nowy film z tej serii, a scenarzysta Zjawy Mark L. Smith miał pracować nad scenariuszem. Ostatecznie jednak film nigdy nie powstał. Smith powiedział w 2023 roku, że główną przeszkodą w realizacji była obawa Tarantino, iż Star Trek mógłby stać się jego ostatnim filmem.

Quentin i ja wymienialiśmy się pomysłami, miał wnieść swój wkład, ale potem zaczął się martwić o tę liczbę – jego nieoficjalny limit filmów. Pamiętam, jak rozmawialiśmy i on mówi: ‘Jeśli tylko mógłbym pogodzić się z myślą, że ‘Star Trek’ mógłby być moim ostatnim filmem, ostatnią rzeczą, jaką zrobię… Czy właśnie tak chcę to zakończyć?’ I myślę, że to była przeszkoda, której nigdy nie zdołał pokonać, więc scenariusz wciąż leży na jego biurku.

Film miał się rozgrywać głównie na planecie przypominającej Ziemię z lat 30. XX wieku w klimacie gangsterskim, najwyraźniej czerpiąc inspirację z siedemnastego odcinka drugiego sezonu Star Trek: The Original Series zatytułowanego A Piece of the Action. W odcinku, który miał premierę w 1968 roku, załoga Enterprise trafia na planetę z kulturą wzorowaną na gangsterskich realiach lat 20.