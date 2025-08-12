Nikt 2 - pierwsze opinie. Więcej humoru i akcji, ale scena w autobusie nie została pobita

fot. Universal Pictures

Reklama

Nikt z 2021 roku z Bobem Odenkirkiem w roli głównej był nieoczekiwanym hitem. Film o pozornie zwykłym mężczyźnie, który wplątał się w serię brutalnych wydarzeń zachwycał choreografią, realistycznymi potyczkami, wyjątkowym protagonistą i absurdalnym poczuciem humoru. Nikt zarobił na siebie 57.5 mln dolarów na całym świecie przy budżecie 16 mln dolarów, co jest dobrym wynikiem. Do tego zebrał znakomite oceny w serwisie Rotten Tomatoes - 84% pozytywnych opinii od krytyków i 94% od publiczności.

Shrek 5 bardzo opóźniony! Powód zmiany premiery może być oczywisty

Kontynuacja była kwestią czasu, a wreszcie poznaliśmy pierwsze opinie na jej temat. Czy jest tak dobrze, jak przy okazji oryginalnego filmu?

Nikt 2 - pierwsze opinie

Nikt 2 to przede wszystkim więcej tego samego. Nowa produkcja akcji idzie tropem znanym większości kontynuacji - "więcej, bardziej, lepiej." Jeśli polubiliście humor z pierwszej części, to w tej będzie go jeszcze więcej. Podobnie do spektakularnych scen akcji. Bob Odenkirk zdaniem osób, które już film widziały, prezentuje się jeszcze lepiej niż poprzednio na ekranie i przy swoich wyczynach. Mimo wybuchowości, kreatywności i wielu litrów krwi - rzekomo żadna scena akcji z Nikt 2 nie dorównała kultowej scenie w autobusie z oryginału, ale nie oznacza to, że były one złe.

Nowemu akcyjniakowi dobrze robi zmiana otoczenia. Zamiast neo-noirowego klimatu produkcja przenosi w słoneczne i wakacyjne klimaty, co przynosi sporo humoru, świeżości i daje okazję na nowe, kreatywne sceny walki.

Wiele pochwał zebrała też Sharon Stone, która wciela się w złoczyńcę filmu. Jest ona po prostu zła do szpiku kości, a przy tym charyzmatyczna i "szalona". Idealnie pasuje do roli i trudno spuścić z niej wzrok.

Jeśli nie oczekujecie zawiłej fabuły, niesamowitych zwrotów akcji i emocjonalnego dramatu, a chcielibyście po prostu dobrze się bawić w kinie przy krwawej rozwałce trwającej 1.5 godziny - Nikt 2 będzie Wam się bardzo podobać.

Przykładowe opinie: