Zwiastun finałowego sezonu My Hero Academia. Deku kontra Shigaraki!

fot. Bones

Anime My Hero Academia zbliża się do końca. 8. sezon zaadaptuje ostatnie rozdziały mangi autorstwa Kōhei Horikoshi, w których walka pomiędzy Deku a Shigarakim wchodzi w decydującą fazę. Nie podano ile odcinków będzie liczyć ostatnia seria.

W sieci pojawił się zwiastun finałowego sezonu, w którym możemy zobaczyć fragmenty analogicznej walki pomiędzy Izuku Midoriyą a Shigarakim oraz starcia All Mighta w specjalnej zbroi z All For One, który staje się coraz młodszy. Zapowiedź skupia się tylko na tych pasjonujących pojedynkach - nie pokazano nic z epilogu. Trudno przewidzieć, czy anime zaadaptuje 431. rozdział mangi, który został opublikowany w ostatnim zbiorczym wydaniu.

Ostatnie odcinki My Hero Academia zadebiutują w październiku 2025 roku. Zobaczcie poniżej zwiastun.

My Hero Academia - zwiastun 8. sezonu

Przypomnijmy, że do końca zbliża się również serial My Hero Academia: Vigilantes. 12. odcinek będzie mieć premierę 23 czerwca w Japonii.

