Świetny serial gangsterski powróci. Gangi Londynu z 4. sezonem

W trakcie Edinburgh TV Festival ogłoszono oficjalnie, że Gangi Londynu dostały zielone światło na 4. sezon. Serial wystartował w 2020 roku i doczekał się trzech serii wyprodukowanych przez Sky. Za pomysł na serial odpowiedzialny jest duet Gareth Evans oraz Matt Flannery. Wydaje się pewne, że dotychczasowe gwiazdy, czyli Ṣọpẹ́ Dìrísù oraz Narges Rashidi powrócą do swoich ról.

Na ten moment nie ogłoszono przewidywanej daty premiery.

Ostatni sezon opowiadał o przemyconym ładunku skażonej kokainy, która doprowadziła do śmierci wielu osób. W obsadzie do tej pory znajdowały się takie nazwiska, jak Michelle Fairley, Lucian Msamati, Brian Vernel, Narges Rashidi, Pippa Bennett-Warner, Asif Raza Mir, Orli Shuka, Eri Shuka (jako Luan), Mirlinda Dushaj, Jahz Armando oraz Fady Elsayed/.

Gangi Londynu – o czym jest 3. sezon?

Gdy transport sabotowanej kokainy zabija setki osób, dochodzi do brutalnej walki o wpływy. Pojawiają się nieoczekiwane sojusze i krwawe rywalizacje. Elliot, były gliniarz, a teraz gangster na szczycie, musi się zmierzyć z wyzwaniem, gdy ich operacje są zagrożone.