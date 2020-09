Anna Kańtoch rozpoczyna nową serię kryminałów. Wiosna zaginionych wkrótce

Marginesy

Wydawnictwo Marginesy zapowiedziało na 30 września premierę nowej powieści Anny Kańtoch. Wiosna zaginionych będzie pierwszym tomem nowej serii kryminalnej.

Anna Kańtoch to uznana pisarka fantastyki i kryminałów (zdarza się jej też łączyć oba te gatunki). Do jej najpopularniejszych książek należą opowiadania o Domenicu Jordanie, Czarne, Niepełnia czy seria kryminałów (Łaska, Wiara, Pokuta).

Poniżej okładka oraz szczegóły fabuły Wiosny zaginionych:

Źródło: Marginesy

Krystyna, emerytowana policjantka, jako młoda dziewczyna straciła w tajemniczych okolicznościach brata. W 1963 roku piątka studentów, dwie dziewczyny i trzech chłopaków, wyruszyła w Tatry, troje z nich zostało odnalezionych martwych, jeden – brat Krystyny – zaginął bez wieści. Wrócił tylko Jacek.

Teraz, po ponad pięćdziesięciu latach, Krystyna niespodziewanie spotyka go w osiedlowym sklepie w katowickim Nikiszowcu. Okazuje się, że Jacek od jakiegoś czasu pod zmienionym nazwiskiem mieszka w tej samej dzielnicy. Krystyna postanawia zmusić go do zdradzenia, co wydarzyło się w górach, a może nawet dokonać zemsty – w tym celu późnym wieczorem wybiera się do jego domu z nożem w plecaku. Gdy jednak wchodzi do willi, zastaje Jacka zamordowanego.

Świadoma faktu, że jeśli jej obecność na miejscu zbrodni wyjdzie na jaw, zostanie pierwszą podejrzaną, zaczyna wykorzystywać kontakty z przeszłości i prowadzić prywatne śledztwo...

Krystyna nie była dobrą matką – za bardzo pochłaniała ją praca – ale teraz ma dobre relacje z wnuczką i nie chce ich stracić. Niestety, okazuje się, że dziewczyna może mieć coś wspólnego z tajemniczą śmiercią Jacka…

Pierwszy tom trylogii jednej z najbardziej zdolnych pisarek kryminalnych i fantastycznych, uznawanej za królową budowania napięcia.