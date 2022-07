Annapurna Interactive zapowiada nowe gry. Wśród nich między innymi strzelanka z mechami i horror z dinozaurami

fot. Annapurna Interactive

28 lipca odbyła się prezentacja Annapurna Interactive Showcase 2022, w której trakcie amerykańska firma przedstawiła plany na kolejne miesiące. W trakcie wydarzenia doczekaliśmy się zarówno nowych wiadomości na temat ogłoszonych już wcześniej produkcji, jak i zapowiedzi zupełnie nowych gier.

Pokaz rozpoczęto od nowego materiału z gry Thirsty Suitors, czyli nietypowej mieszanki gatunkowej, w której znalazło się miejsce dla turowej walki, gotowania, a nawet... jazdy na deskorolce. Data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale poinformowano, że produkcja trafi do biblioteki usługi Xbox Game Pass.

Pierwsza z zupełnie nowych gier to Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem, czyli trzecioosobowa strzelanka z mechami w roli głównej. Urozmaiceniem mają być segmenty, w których zajmiemy się... rolnictwem oraz rozbudową bazy.

Kolorowe Flock zapowiada się natomiast na świetną propozycję dla osób, które od gier oczekują przede wszystkim relaksu.

The Lost Wild wygląda na coś, co powinno zainteresować miłośników Parku Jurajskiego. To survival-horror, w którym gracze będą starali się przetrwać w otoczeniu prehistorycznych gadów.

Ostatnią z zupełnie nowych produkcji jest kolejne dzieło, za które odpowiada Keita Takahashi, autor serii Katamari. Niestety w tym przypadku ograniczono się wyłącznie do krótkiego, tajemniczego teasera.

Oprócz tego poinformowano między innymi o wprowadzeniu Solar Ash i Maquette do Xbox Game Pass zimą tego roku, a także o aktualizacji What Remains of Edith Finch do wersji na konsole nowej generacji. Poniżej możecie obejrzeć zapis kompletnej prezentacji Annapurna Showcase 2022.