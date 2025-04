Iluzjoniści złodzieje znowu w akcji. Zobacz zwiastun Now You See Me: Now You Don't

Lionsgate

Lionsgate opublikowało pierwszy oficjalny zwiastun filmu Now You See Me: Now You Don’t — trzeciej części serii Iluzja o rabusiach-iluzjonistach. Tym razem grupie magików przyjdzie ukraść wielki diament, co zwróci na nich uwagę przestępczego półświatka. Pomogą im w tym nowi młodzi iluzjoniści. Film powstaje na fali sukcesu dwóch poprzednich części, które łącznie zarobiły 687 milionów dolarów na całym świecie.

Now You See Me: Now You Don’t - zwiastun

Czterej Jeźdźcy powracają wraz z nowym pokoleniem iluzjonistów, prezentując oszałamiające zwroty akcji, niespodzianki i magię, jakiej jeszcze nigdy nie uchwycono na ekranie.

Grupa złodziejskich magików powraca z poprzednich dwóch filmów: Jesse Eisenberg jako J. Daniel „Danny” Atlas, Woody Harrelson jako Merritt McKinney, Dave Franco jako Jack Wilder i Isla Fisher jako Henley Reeves. Do swoich ról wracają również Mark Ruffalo jako Dylan Rhodes oraz Morgan Freeman jako Thaddeus Bradley. W obsadzie debiutują Ariana Greenblatt, Dominic Sessa, Rosamund Pike i Justice Smith.

Now You See Me: Now You Don’t swoją premierę w kinach bedzie miało 14 listopada 2025 roku.