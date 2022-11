Ant-Man 3 - M.O.D.O.K. z filmu na grafice z gadżetu. Zupełnie inny niż w komiksach

Źródło: Marvel

Do sieci trafiły zdjęcia figurek FUNKO, które trafią do sprzedaży w okolicach premiery filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania. Na opakowaniu jest oficjalna grafika przedstawiająca złoczyńcę znanego jako M.O.D.O.K. Potwierdza ona przecieki z trailera pokazanego na D23 we wrześniu 2022 roku, że wygląda on kompletnie inaczej niż w komiksach Marvela. Powód zmiany wizerunku postaci nie jest na obecną chwilę znany. Nie wiadomo, jaką rolę odgrywa ten czarny charakter, gdy wiemy, że głównym przeciwnikiem jest Kang Zdobywca grany przez Jonathana Majorsa.

M.O.D.O.K. w MCU

https://twitter.com/3CFilmss/status/1594142947871969281

https://twitter.com/maxsotomartinez/status/1594143169863557120

Szczegóły fabuły nie są do końca znane. Wiemy to, co widzieliśmy w pierwszym zwiastunie. Zapowiedziano jednak, że Ant-Man 3 to nie tylko początek 5. fazy MCU, ale też film bezpośrednio wprowadzający do Avengers: The Kang Dynasty . Jest on więc niezwykle ważny dla rozwoju uniwersum.

Ant-Man 3 - zdjęcia i plakat

Ant-Man i Osa: Kwantumania

W obsadzie produkcji zobaczymy Paula Rudda jako Ant-Mana, Evangeline Lilly jako Osę, Michaela Douglasa jako Hanka Pyma, Michelle Pfeiffer jako Janet van Dyne, Kathryn Newton jako Cassie Lang i Jonathana Majorsa jako Kanga Zdobywcę.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - premiera filmu na świecie 17 lutego 2023 roku.