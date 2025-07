Predator kontra Predator – nowe zdjęcia z filmu. Dlaczego nie ma ludzi?

fot. materiały prasowe

Predator: Strefa zagrożenia to zupełnie nowe otwarcie w historii franczyzy. Po raz pierwszy akcja skupia się wyłącznie na tytułowym kosmicznym łowcy, który trafia na obcą planetę – bez ludzi. To jego pierwsze polowanie. Na miejscu spotyka androidkę o imieniu Thia, stworzoną przez dobrze znaną fanom serii Obcy korporację Weyland-Yutani. Do sieci trafiły nowe zdjęcia z filmu, a reżyser Dan Trachtenberg wyjaśnił, dlaczego postawił na duet: Predator i android.

Dlaczego Predator bez ludzi? Reżyser odpowiada

– Dek (Predator) potrzebował towarzystwa, ale gdyby była to postać ludzka, widzowie i producenci skupiliby się przede wszystkim na niej. Potem pomyślałem: „Chwila, przecież znam korporację, która tworzy roboty”. I tak w filmie pojawiła się postać stworzona przez Weyland-Yutani. Tworzą razem bardzo ciekawą i dziwną parę. Duża część frajdy z tego filmu bierze się z ich chemii.

Innymi słowy – jeśli Predator miał być naprawdę na pierwszym planie, ludzie musieli zniknąć ze sceny.

Premiera filmu Predator: Strefa zagrożenia zaplanowana jest na listopad 2025 roku.