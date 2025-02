Nowy zwiastun Until Dawn. Przetrwanie jednej nocy jeszcze nigdy nie było takie trudne

fot. Sony Pictures Releasing

Reklama

Until Dawn był hitem PlayStation z 2015 roku. Po dziesięciu latach i remasterze usprawniającym stronę wizualną, sterowanie i przenoszącym rozgrywkę na nowe konsole i PC, powstał również kinowy film. Nie będzie to jednak typowa, prosta opowieść. Grupa nastolatków będzie musiała się zmierzyć każdej nocy z innym rodzajem potwora typowego dla gatunku slashera. Zapamiętując wydarzenia z poprzednich nocy i sprzed swoich śmierci będą musieli podejmować odpowiednie decyzje. Cel jest prosty - przetrwać do rana.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy z 3. sezonem! Co wiadomo?

Nowy zwiastun Until Dawn

W sieci zadebiutował nowy zwiastun widowiska na podstawie gry. Sprawdźcie tę pomysłową zapowiedź.

Until Dawn - opis fabuły filmu

Clover i jej przyjaciele udają się do odciętej od świata doliny rok po tajemniczym zniknięciu jej siostry Melanie. Chcą znaleźć odpowiedzi. Na miejscu przeszukują opuszczony budynek, lecz szybko okazuje się, że śledzi ich zamaskowany zabójca, który po kolei zabija ich w makabryczny sposób. Ku ich zdziwieniu, po każdej śmierci budzą się na początku tego samego wieczoru, zmuszeni do przeżywania koszmaru na nowo. Uwięzieni w dolinie odkrywają, że za każdym razem zagrożenie jest inne – bardziej przerażające i nieprzewidywalne niż poprzednio. Z czasem grupa uświadamia sobie, że liczba ich powrotów jest ograniczona. Ich jedyną nadzieją na ucieczkę z tego piekła jest przetrwanie do świtu.

Światowa premiera filmu odbędzie się w kwietniu 2025 roku i trafi do kin.

Najlepsze adaptacje gier wideo – ranking na podstawie Rotten Tomatoes