Ant-Man i Osa: Quantumania - Bill Murray potwierdza rolę. W kogo może się wcielić?

fot. Materiały Prasowe

W październiku 2021 roku pojawiły się plotki, że w filmie Ant-Man i Osa: Quantumania wystąpi Bill Murray. Aktor potwierdził swój udział w produkcji i zdradził kolejny szczegół w odniesieniu do swojej marvelowskiej roli.

Murray pojawił się na łamach programu The Eli Manning Show, gdzie wspomniał, że wcieli się w "złego gościa". To naturalnie wywołało spekulacje na temat postaci, jaką zagra doświadczony aktor i ikona komedii. W sieci pojawiają się pogłoski, że sportretuje Krylara z komiksów Marvela.

fot. Materiały Prasowe

Kim jest Krylar i co o nim wiemy?

Krylar jest stosunkowo nieznany. Co więcej, nie jest postacią z Ant-Mana. Ten zielonoskóry naukowiec pojawił się tylko raz, w The Incredible Hulk #156, historii z 1972 roku. Niektórzy uznają za dziwne, że scenarzyści mogą dodać nieistotną postać Incredible Hulka do filmu o Ant-Manie. Spekuluje się, że bohaterowie mogą go spotkać w wymiarze kwantowym.

Ant-Man i Osa: Quantumania - data premiery

Ant-Man i Osa: Quantumania zadebiutuje 28 lipca 2023 roku.

