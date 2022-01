Spider-Man: Bez drogi do domu - Andrew Garfield komentuje potrzebę ukrywania swojego udziału w filmie

Źródło: Sony/Columbia Pictures

Spider-Man: Bez drogi do domu jest najnowszym filmem Kinowego Uniwersum Marvela i Sony, który dostarcza wiele niespodzianek, a także powrót do ról dwóch pierwszych odtwórców roli Pajączka - Tobey'ego Maguire'a i Andrew Garfielda. Ten drugi w jednym z wywiadów odniósł się do swoich licznych prób okłamania widzów i dziennikarzy, że tak naprawdę nie będzie go w tym projekcie.

Andrew Garfield powtórzył swoją rolę po raz pierwszy od 2014 roku, kiedy to miała zakończyć się jego przygoda z postacią w filmie Niesamowity Spider-Man 2. W ciągu ostatniego roku Garfield zmuszony był do kłamania w wywiadach, twierdząc dokładnie, że nie ma tematu jego powrotu do roli w trzecim Spider-Manie Toma Hollanda. Wystarczy przypomnieć sytuację z maja 2021 roku, kiedy to aktor w wywiadzie z Joshem Horowitzem powiedział, że czuje się trochę, jakby grał w Mafię, w której musi przekonać innych graczy, że do niej nie należy, choć każdy mu wmawia, że tak jest. Dodał wtedy także, że śledzi reakcje na Twitterze i doskonale zdaje sobie sprawę z całej sytuacji, jednak nie ma według niego żadnego tematu. Gdy Horowitz postanowił przycisnąć aktora, by odpowiedział "tak" lub "nie", Garfield odpowiedział jedynie, że nie otrzymał żadnego telefonu.

W rozmowie z The Wrap Garfield zdradził, że całe to okłamywanie fanów było stresujące, ale też całkiem zabawne. Znowu przyrównał to do gry, co pozwalało mu z tego czerpać przyjemność, ale były też chwile zwątpienia.

Tak ciężko pracowałem, aby utrzymać to w tajemnicy, że kręcę film w Atlancie.... pojawiły się potem te wszystkie przecieki, a ja pomyślałem: "O mój Boże, chłopaki, co do cholery się dzieje? Pracuję tak ciężko tutaj, żeby pozostawić wszystko w tajemnicy, a potem widzę moje zdjęcie z Tobeyem!" A oni na to: "Nie, nie, dalej będziemy to ukrywać". Pomyślałem więc: "Ok, będę temu zaprzeczać".

Fot. Marvel

Na koniec Garfield wspomina to bardzo dobrze, a powrót do postaci również napawał go ogromnym szczęściem. Cieszyła go perspektywa sprawienia fanom niespodzianki, bo to jest właśnie siła doświadczenia kinowego z innymi fanami.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.