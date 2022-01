Echo - pracowali nad Daredevilem i Punisherem, zajmą się serialem MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Hawkeye przedstawił nam Mayę Lopez (Alaqua Cox), która doczeka się w niedalekiej przyszłości solowego serialu na platformie Disney+. Od początku spekuluje się na temat fabuły, a finał serialu Hawkeye dodatkowo nasilił plotki dotyczące pojawienia się w produkcji o Echo Kingpina (Vincent D'Onofrio) oraz Daredevila (Charlie Cox).

Przypomnijmy, że w serialu Hawkeye pojawia się Kingpin i wciela się w niego ponownie Vincent D'Onofrio, wcielając się w nieco inną lub tę samą wersję swojej postaci z serialu Daredevil od Netflixa. Do Kinowego Uniwersum Marvela oficjalnie zawitał też Matthew Murdock grany ponownie przez Coxa i doszło do tego w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. Według licznych plotek, plany na Daredevila w MCU są dość spore, a kolejnym projektem z jego udziałem ma być She-Hulk. Słynny prawnik ma jednak powrócić także w serialu o Echo razem z Kingpinem. To jednak wciąż są tylko niepotwierdzone doniesienia, a nowe plotki na temat scenarzystów podrzuca The Illuminerdi.

Zdaniem portalu, do pokoju scenarzystów dołączyli Ken Kristensen i Dara Resnik, którzy pracowali wcześniej nad serialami Marvela i Netflixa. Kristensen zajmował się 3. sezonem Daredevila, natomiast Resnik współtworzyła dwa sezony Punishera. Ich obecność może nie być przypadkowa, pracując nie tylko nad produkcją o ulicznych bohaterach, ale też pisząc historię o postaciach, które dobrze już znają. Informacje są jednak niepotwierdzone i należy traktować je jako plotki.

Dla przypomnienia Echo w komiksach reprezentuje rdzennych Amerykanów i nie słyszy, podobnie jak grająca postać Cox. Po raz pierwszy w komiksach pojawiła się jako przeciwniczka Daredevila, by potem stać się bohaterką i przejąć płaszcz Ronina od Clinta Bartona. Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia z planu.

Data premiery oraz oficjalne szczegóły na temat projektu nie są na ten moment znane.