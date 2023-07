Anthony Mackie dostał rolę w Twisted Metal z uwagi na poczucie humoru? Aktor komentuje

fot. materiały prasowe

Anthony Mackie jest najbardziej znany za swoją rolę Sama Wilsona/Kapitana Ameryka w Filmowym Uniwersum Marvela. Teraz aktor pojawi się w nowym komediowym serialu post apokaliptycznym Twisted Metal jako John Doe. Do tej postaci miał szansę wprowadzić własne poczucie humoru.

Anthony Mackie o roli w Twisted Metal

Pierwotnie drugoplanowa postać w grach wideo Twisted Metal, John Doe poprowadzi widzów przez świat morderstw i chaosu. Doe jest mleczarzem cierpiącym na amnezję, który przewozi paczki między ufortyfikowanymi miastami w post apokaliptycznym krajobrazie. Jego odtwórca, Anthony Mackie, zdradził Inverse, że miał wpływ na ukształtowanie tego charakteru:

- Kiedy się pojawiłem, trochę dostosowali to do mojego poczucia humoru. Jestem mocno zwariowany i mroczny. To miało duży wpływ na Johna Doe.

Twisted Metal jest oparty na grach wideo wydanych przez Sony Interactive Entertainment. Pomimo swojej nostalgii za oldskulowymi grami wideo, takimi jak Frogger, Donkey Kong i Super Mario, Mackie był bardziej zainteresowany serialem ze względu na możliwość działania również jako producent wykonawczy.

Oto, co dodatkowo powiedział menadżer Mackiego, Jason Spire, o tej roli:

- Serial oferuje stronę Anthony’ego, która jest nieco bardziej lekka, zabawna i cwana. Jest doskonale znany za swoje dramatyczne role, ale rzadko wyróżnia się poczuciem humoru. Myślę, że ludzie będą naprawdę zaskoczeni, ale i pod wrażeniem.

Twisted Metal – fabuła

John Doe, gadatliwy mleczarz z amnezją, dostaje misję przemierzenia post apokaliptycznego pustkowia, aby dostarczyć tajemniczą paczkę. Przetrwanie tej podróży nie będzie łatwe. Doe, z pomocą narwanego złodzieja samochodów, będzie musiał stawić czoła bandom dzikich rabusiów prowadzących pojazdy przeznaczone do zniszczenia na otwartej drodze. Jednym z godnych uwagi zagrożeń, przed którym stanie bohater, jest najbardziej kultowa postać w grze, Sweet Tooth. To obłąkany klaun, który jeździ aż nazbyt dobrze znaną ciężarówką z lodami oraz kilkoma niebezpiecznymi dodatkami. Postać zagra Samoa Joe, a jej głosu użyczy Will Arnett.

Twisted Metal – produkcja, premiera

Zdjęcia do serialu Peacock Twisted Metal rozpoczęły się w maju 2022 roku. Will Arnett, Rhett Reese, Michael Jonathan Smith i Paul Wernick pełnią funkcje producentów wykonawczych. Smith jest również showrunnerem i scenarzystą, choć wpierw serial miał opierać się na ujęciu Reese’a i Wernicka. Datę premiery zaplanowano na 27 lipca 2023 roku. Serial ma mieć 10 odcinków.