Apokawixa - teaser i zdjęcia z polskiego filmu o zombie. TO przyszło z wody...

Apokawixa to polski film produkcji TVN Warner Bros. Discovery w reżyserii Xawerego Żuławskiego. We wcześniejszych wypowiedziach twórca nazywał ten obraz współczesnym filmem katastroficznym. Skutkiem wybuchu epidemii ma być atak zombie.

W oficjalnym opisie fabuły możemy przeczytać, że Apokawixa to historia grupy maturzystów, którzy – zmęczeni kolejnymi lockdownami – postanawiają zorganizować nad morzem „melanż życia”. Mimo niepokojąco wysokiego stężenia sinic w Bałtyku i przypadków dziwnych zakażeń początkowo wszystko idzie normalnie – plaża, taniec, seks, picie, miłosne uniesienia i rozczarowania. Z minuty na minutę całość jednak zaczyna wymykać się spod kontroli…

Xawery Żuławski, który napisał również scenariusz wraz z Krzysztofem Bernasiem i Maciejem Kazulą, tak opowiada o filmie:

Zniszczenie na imprezie będzie spowodowane nie tylko nadużyciem alkoholu, dragów i wielkością imprezy, która – co oczywiste – wymknie się spod kontroli. To doprowadzi do katastrofy na tle ekologicznym.

W głównej obsadzie znaleźli się aktorzy i aktorki młodego pokolenia: Mikołaj Kubacki, Waleria Gorobets, Natalia Pitry, Alicja Wieniawa-Narkiewicz, Mariusz Urbaniec, Aleksander Kaleta, Mikołaj Matczak, Marta Stalmierska, Monika Mikołajczak, Oskar Wojciechowski. Ponadto w produkcji występują również m.in. Sebastian Fabijański, Tomasz Kot, Cezary Pazura i Matylda Damięcka.

Do sieci trafił pierwszy teaser filmu, który jest zatytułowany TO przyszło z wody... Zapowiedź sugeruje, że katastrofa ma związek z sinicami.

Apokawixa - premiera w kinach 7 października 2022 roku.