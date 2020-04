Apple chce przejąć NextVR

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Po sieci od miesięcy krążą plotki o rzekomym zainteresowaniu Apple wejściem na rynek rzeczywistości rozszerzonej. Firma ma ponoć pracować nad autorskimi goglami AR, które pozwolą korzystać z wysoce immersyjnych aplikacji łączących świat wirtualny i fizyczny. Według dziennikarzy serwisu 9to5Mac w zdobyciu klientów zainteresowanych nową technologią pomoże firma NextVR, którą Apple wzięło sobie na celownik. Korporacja planuje wykupić specjalistów od realizacji transmisji w technologii VR.

Z przecieków, do których dotarli dziennikarze, wynika, że Apple może przeznaczyć na przejęcie ok. 100 mln dolarów. Po wykupieniu NextVR zespół ma być przeniesiony z San Diego do nowej siedziby w Cupertino, a większość pracowników zachowa swoje dotychczasowe stanowiska. W na kampusie Apple zajmą się przystosowaniem swoich rozwiązań technologicznych do współpracy z ekosystemem korporacji.

Wykupienie NextVR może dziwić. Firma specjalizuje się w realizacji transmisji w rzeczywistości wirtualnej, a dotychczas Apple nie wykazywało zainteresowania tą gałęzią cyfrowej rozrywki i kierowało swoją uwagę w stronę rzeczywistości rozszerzonej.

Redakcja 9to5Mac wystosowała do przedstawicieli Apple oraz NextVR prośbę o skomentowanie przecieku, ale ta na razie nie spotkała się z odpowiedzią. A znając politykę informacyjną Apple, prawdopodobnie więcej na temat wykupienia NextVR dowiemy się podczas jednej z konferencji prezentujących nowe urządzenia korporacji. Do tego czasu zdani jesteśmy wyłącznie na domysły.