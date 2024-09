Apple właśnie pokazało iPhone’y 16 oraz nowe Apple Watche!

fot. Apple

Wśród nich znajdziemy czteromodelową serię iPhone'ów 16, smartwatch Apple Watch Series 10 i słuchawki AirPods 4. Skromne aktualizacje zostały ogłoszone dla Apple Watch Ultra 2 i AirPods Max. Oto krótki przegląd tego, co zostało omówione.

Smartwatch Apple Watch Series 10 i zaktualizowany Apple Watch Ultra 2

Może trudno w to uwierzyć, ale pierwszy zegarek Apple Watch trafił na rynek już dekadę temu. Zupełnie nowy Apple Watch Series 10 ma większy wyświetlacz i bardziej elegancki wygląd. Wyświetlacz OLED jest o 40% jaśniejszy niż u poprzednika, a także o 10% cieńszy i lżejszy. Aby uczcić 10. Rocznicę wypuszczenia pierwszego Apple Watcha w ofercie pojawi się model w kolorze onyksu. Dodatkowo dostępne są pozostałe opcje aluminiowe w kolorze różowego złota i srebrnym. Ich ceny zaczynają się od 1999 zł. Seria 10 oferuje również modele z kopertę z polerowanego tytanu, który zastępuje wersje ze stali nierdzewnej, a dodatkowo także nowe paski. Ceny modeli tytanowych zaczynają się od 3499 zł. Ponadto według zapewnień producenta, oferowany w trzech kolorach (naturalny, złoty oraz łupkowy), model tytanowy jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Zegarek będzie dostępny w wariantach 42 mm i 46 mm i jest wyposażony w nowy chipset S10 z 4-rdzeniowym silnikiem Neural Engine zaprojektowanym z myślą o zwiększonej wydajności, energooszczędności i inteligencji.

Monitorowanie zdrowia po raz kolejny jest jedną z głównych cech zegarka Apple. W tym modelu wprowadzone zostało śledzenie bezdechu sennego w odpowiedzi na to, że na tę chorobę cierpią miliony osób, przy czym aż 80% z nich nie zdaje sobie z tego sprawy. Zegarek będzie odgrywał kluczową rolę w wykrywaniu bezdechu. Funkcja ta po aktualizacji oprogramowania będzie również dostępna w Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2.

W tym roku Apple Watch Ultra 2, którego ceny zaczynają się od 3999 zł, nie zostanie jeszcze zastąpiony. Zamiast tego oferta zostanie wzbogacona o nową opcję kolorystyczną: czarną, ale model w kolorze naturalnym jest nadal dostępny.

Słuchawki Apple AirPods 4

Nowością są też słuchawki douszne AirPods 4 wyposażone w kilka nowych funkcji zasilanych przez chip H2. Jest lepszy bas i ulepszone wysokie tony oraz spersonalizowany dźwięk przestrzenny. Kryją się w zasilanym poprzez USB-C pudełeczku, które jest najmniejsze do tej pory.

Apple wprowadza również wersję słuchawek AirPods z aktywną redukcją szumów, która jednak nie różni się pod względem designu. Po raz pierwszy ANC zostało zastosowane w słuchawkach AirPods o konstrukcji otwartej. Nie zabrakło również trybu przezroczystości oraz dźwięku adaptacyjnego.

Nowe AirPods 4 są wycenione na 649 zł lub 899 zł za wersję ANC. Słuchawki można już zamawiać, a dostarczone zostaną 20 września.

Już 10 września słuchawki nauszne AirPods Max wzbogacą się o kilka nowych kolorów: niebieski, fioletowy, północ, księżycowa poświata, pomarańczowy. Ich cena wynosi 2499 zł.

Z kolei słuchawki kosztujące 1199 zł słuchawki douszne AirPods Pro 2 wkrótce zyskają nowe funkcje zdrowotne, w tym funkcję aparatu słuchowego. Tak, dobrze słyszeliście. Jednak sprzęt nie został jeszcze zaktualizowany.

Smartfony iPhone serii 16 oraz Apple Intelligence

Głównymi gwiazdami były oczywiście nowe smartfony. Firma wprowadza na rynek modele iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max. Dużo miejsca poświęcono też Apple Intelligence.

Podstawowy iPhone 16 doczekał się sporej aktualizacji. Począwszy od pięciu nowych kolorów przez konfigurowalny przycisk akcji, jak ten w serii iPhone 15 Pro. Jest też nowy przycisk Sterowania aparatem i style fotograficzne.

iPhone 16 jest wyposażony w nowy chipset A18, który obliczenia związane z SI wykonuje dwa razy szybciej niż wcześniej. Procesor jest o 30% szybszy niż układ z iPhone’a 15 i bardziej wydajny przy o 30% mniejszym zużyciu energii.

Apple Intelligence będzie działać na całej serii iPhone’ów 16, ale nie od premiery urządzeń – ma wystartować w październiku. Podczas prezentacji Apple wspomniało o nowych technologiach, które zostaną wprowadzone w nadchodzących miesiącach, będzie to choćby prywatna chmura obliczeniowa, która nigdy nie przechowuje ani nie udostępnia danych użytkownika. Z kolei Sterowanie aparatem ma zyskać wiele wbudowanych funkcji AI, które powinny jeszcze bardziej ułatwić robienie zdjęć.

W nadchodzących miesiącach rozpocznie się wdrażanie Apple Intelligence w Stanach Zjednoczonych oraz innych obszarach. A w przyszłym roku jeszcze więcej krajów będzie miało do niej dostęp online. Usługa jest bezpłatna, ale na razie dostępna tylko w języku angielskim.

iPhone 16 i iPhone 16 Plus doczekały się znaczących aktualizacji aparatu. Nowy aparat główny 48 MP może robić zdjęcia w rozdzielczości 24 MP przy użyciu technologii łączenia pikseli. Teleobiektyw 12 MP oferuje 2-krotny zoom i ulepszoną przysłonę, a także nowy ultraszeroki aparat z autofokusem.

Ceny iPhone’a 16 i iPhone’a 16 Plus zaczynają się odpowiednio od 3999 zł i 4499 zł.

Flagowe smartfony iPhone 16 Pro i Pro Max

Następnie Apple pokazało tegoroczne flagowce – iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max. Nowe smartfony, zgodnie z oczekiwaniami, mają jeszcze większe wyświetlacze: odpowiednio 6,3 cala i 6,9 cala. Pro Max jest więc największym iPhone’em jak do tej pory. Za to ma cieńsze ramki.

Tytan pustynny to nowy kolor w tym roku. Modele Pro i Pro Max są również dostępne w kolorach tytan naturalny, tytan biały i tytan czarny. Są one wyposażone w całkowicie nowy chipset A18 Pro, który jest szybszy i bardziej wydajny niż kiedykolwiek. Oferuje on nowy 6-rdzeniowy procesor graficzny, który działa o 20% szybciej niż A17 Pro. Procesor jest o 15% szybszy przy mniejszym zużyciu energii.

Kamery w modelach Pro zostały zaktualizowane zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej. Są one teraz wyposażone w 48-megapikselowy aparat Fusion, 48-megapikselowy aparat ultraszerokokątny i 12-megapikselowy aparat z 5-krotnym teleobiektywem. Oczekuje się, że przycisk sterowania aparatem będzie znaczącym dodatkiem dla fotografów korzystających z iPhone’a z serii 16. Apple wspomniało również o aktualizacji nagrywania wideo w modelach Pro – do 120 kl./s w 4K z Dolby Vision.

Nowe iPhone’y 16 Pro już od piątku 13 będą dostępne w przedsprzedaży, a pierwsza przesyłki zostaną dostarczone 20 września. Co ciekawe, ceny flagowych iPhone’ów 16 nie uległy zmianie w stosunku do zeszłorocznych modeli roku i zaczynają się o 5299 zł za model Pro i 6299 zł za model Pro Max.