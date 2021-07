Aquaman 2 - usunięcie Amber Heard z obsady nie wchodziło w grę. Producent tłumaczy

fot. Warner Bros.

Aquaman: The Lost Kingdom to nadchodząca kontynuacja filmu z 2018 roku, a prace na planie tej opartej na komiksach wydawnictwa DC Comics produkcji trwają. Peter Safran, producent Aquamana 2, udzielił ostatnio wywiadu, w którym wypowiedział się m.in. na temat kampanii fanów Johnny'ego Deppa, którzy domagali się usunięcia z sequela Amber Heard. Jak się okazuje, działania internautów nie miały żadnego wpływu na produkcje czy decyzje castingowe. Safran zdradził, że usunięcie aktorki nigdy nie wchodziło w grę, a producenci nie zamierzają reagować na presję wywieraną przez fanów.

Robimy zawsze to, co jest najlepsze dla filmu. Uznaliśmy, że skoro w kontynuacji są James Wan i Jason Momoa, to musi być w niej również Amber Heard. Wiedzieliśmy o tym, co dzieje się na Twitterze, ale to nie zobowiązuje nas przecież do reakcji. My mamy robić to, co dobre dla filmu - wytłumaczył Safran.

Przypomnijmy, że fani domagali się za pomocą mediów społecznościowych usunięcia Heard z filmu po tym, jak byli małżonkowie wzajemnie oskarżali się o stosowanie przemocy domowej. W sieci krążyła nawet petycja w tej sprawie. Sama zaś sądowa batalia pomiędzy byłymi małżonkami trwa nadal, a aktorzy spotkają się w sądzie w kwietniu 2022 roku.