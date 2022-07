Aquaman 2 - Batman potwierdzony! Ben Affleck zmienił zdanie?

fot. materiały prasowe

Ben Affleck powraca do roli Batmana w filmie Aquaman i Zaginione Królestwo. Informację ogłosił w swoich mediach społecznościowych sam Jason Momoa. Wygląda na to, że Ben Affleck zmienił zdanie, bo to drugi projekt, w którym powraca jako Mroczny Rycerz. Wcześniej wystąpił we Flashu, który również będzie mieć premierę w 2023 roku.

Aquaman 2 - Batman w filmie

Co wazne, zdjęcie Jasona Momoy pochodzi z trwającego etapu dokrętek, więc rola została dodana. Według scooperów, czyli osób z insiderską wiedzą pierwotnie, w filmie miał być Batman w wykonaniu Michaela Keatona, ale z uwagi na zawirowania premier, widzowie podczas pokazów testowych nie rozumieli skąd i dlaczego on się tu pojawia. Po raz pierwszy Keaton powraca do roli we Flashu, a ten na ten moment ma premierę po Aquamanie 2. Czytamy też, że rola Batmana jest epizodyczna (mówią o jednej scenie), więc nie powinniśmy oczekiwać dużego występu. Szczegóły nie są znane.

Za kamerą stoi ponownie James Wan. W obsadzie są także Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren, Nicole Kidman czy Randall Park.

Aquaman 2 - premiera 17 marca 2023 roku.